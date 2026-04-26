Dinamo – Rapid, live video în etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii. Câți suporteri sunt așteptați pe Arena Națională

Dinamo și Rapid se reîntâlnesc, pentru ultima oară în acest sezon, în cadrul etapei cu numărul 6 din play-off, prima din retur. Cele două rivale vin după un parcurs inconstant, marcat de rezultate dezamăgitoare în unele cazuri. Fără posibilitatea câștigării Cupei, ambele vor lupta pentru locul din campionat care garantează prezența în preliminariile cupelor europene. Rămâi pe site pentru cele mai importante detalii despre acest derby.

Eșecul pe care Dinamo l-a suferit cu Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României pare că și-a pus amprenta în rândul suporterilor dinamoviști. Deși partida are o istorie aparte, cu orgolii mari de ambele părți și cu un obiectiv tare pe masă, notează că aproximativ 10.000 de bilete s-au vândut până în ziua meciului. Cele mai optimiste estimări arată că 15.000 de suporteri vor fi prezenți pe cel mai mare stadion al țării la Dinamo – Rapid cu tot cu vânzările din ziua meciului. Duelul are loc duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00.

Dinamo vine după un meci extrem de epuizant, atât fizic, cât și psihic. Joi seară, echipa lui Zeljko Kopic a primit vizita Universității Craiova în semifinalele Cupei. , spre . De partea cealaltă, giuleștenii vin tot după un eșec contra Craiovei, însă cu 0-1, în campionat, pe teren advers. Rămâne de văzut care dintre cele două formații își va reveni și va reuși să dea lovitura duminică, 26 aprilie, de la 21:00 pe Arena Națională.

Cine arbitrează Dinamo – Rapid, din etapa a 6-a a play-off-ului

Cum duelul Dinamo – Rapid are o importanță aparte, Comisia Centrală a Arbitrilor, forul condus de Kyros Vassaras, l-a delegat la meciul de pe Arena Națională pe Sebastian Colțescu, unul dintre cei mai experimentați „centrali” din România. Asistenți au fost aleși Valentin Avram, Ioan Alexandru Corb și Vlad Baban, iar în camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Claudiu Marcu.

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, Rapid s-a impus de trei patru în fața lui Dinamo, în timp ce o singură partidă s-a încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 dueluri din SuperLiga între cele două:

Rapid – Dinamo 3-2 (14 martie 2026)

Rapid – Dinamo 2-1 (21 februarie 2026)

Dinamo – Rapid 0-2 (19 octombrie 2025)

Dinamo – Rapid 0-0 (12 mai 2025)

Rapid – Dinamo 1-0 (6 aprilie 2025)

Meciurile etapei 6 din play-off, SuperLiga

FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce ar trebui să știi despre jocurile rundei. Nu pierde niciun detaliu, nicio informație despre meciurile din etapa 6 de play-off. Iată programul complet al etapei a 6-a:

Sâmbătă, 25 aprilie

CFR Cluj – U Cluj 1-0

Duminică, 26 aprilie

Ora 21:00: Dinamo – Rapid

Luni, 27 aprilie

Ora 20:30: FC Argeș – U Craiova

Cine transmite la TV Dinamo – Rapid

Ca de obicei, derby-ul dintre Dinamo și Rapid din etapa cu numărul 6 din play-off se poate vedea la tv pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 în transmisiune directă.

Etapa 6 din play-off, live stream. Cum vizionează online românii din diaspora

Meciurile din SuperLiga sunt transmise și live stream. Iar microbiștii care preferă varianta aceasta online au la dispoziție trei variante:

Digi Online: platforma dedicată abonaților Digi.

PrimaPlay: platforma trustului care deține posturile Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot folosi platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor.

Cote și ponturi pariuri pentru Dinamo – Rapid, în etapa 6 de play-off

FANATIK vine în sprijinul pariorilor care vor să alcătuiască bilete inspirate cu ocazia derby-ului Dinamo – Rapid. „Câinii” au o cotă de 2.37 la victorie, în timp ce giuleștenii au în dreptul victoriei o cotă de 3.05. O eventuală remiză a primit cota de 3.45. Cei care vor să parieze pe goluri pot alege variante precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri”, care au cote de 1.82, respectiv 1.33.

Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Zeljko Kopic, Costel Gâlcă, Cătălin Cîrjan și Alex Dobre pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!