Dinamo, Rapid și FCSB nu au scăpat! Echipele de top din capitală, amendate după meciurile din etapa a 13-a

Cele trei rivale din București nu au scăpat fără penalizări în etapa a 13-a din SuperLiga României. Dinamo, Rapid și FCSB au fost amendate de Comisia de Disciplină
Ciprian Păvăleanu
29.10.2025 | 16:36
Cele mai puternice echipe ale Bucureștiului au fost amendate de Comisia de Disciplină după meciurile din etapa a 13-a. Foto: Colaj FANATIK
Etapa a 13-a din SuperLiga României a adus în fața iubitorilor de fotbal încinsul derby dintre Dinamo și Rapid, câștigat de giuleșteni cu scorul de 2-0. Ambele echipe au fost amendate din cauza comportamentului fanilor. Nici FCSB nu a scăpat, după ce și-a enervat suporterii în urma eșecului de la Clinceni, cu Metaloglobus.

Amenzi pentru echipele capitalei! Cu cât au fost penalizate Dinamo și Rapid după derby

Era inevitabil ca întâlnirea dintre Dinamo și Rapid să nu crească adrenalina suporterilor, ale căror comportamente le-a făcut pe echipele favorite să scoată bani din buzunar la finalul partidei. Comisia de disciplină le-a amendat pe ambele echipe cu suma de 11.250 de lei din cauza derapajelor suporterilor de la meciul direct:

„În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează Clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art.83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează Clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În conformitate cu art. 45.1 din RD, clubul Dinamo 1948 Sa va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 82.2.b din RD, se sancționează FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În conformitate cu art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 va executa sanțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în comunicatul Comisiei de Disciplină.

FCSB nu a scăpat! Cu cât a fost amendată campioana României după furia de la Clinceni a suporterilor

În aceeași etapă, cu numărul 13, FCSB și-a dezamăgit suporterii prin eșecul de la Clinceni, împotriva ultimei clasate. Metaloglobus București a învins cu scorul de 2-1, deși campioana conducea cu scorul de 1-0 la pauză. Suporterii au fost, pe bună dreptate, extrem de supărați că formația lui Mihai Teja a reușit să o repună pe campioana ultimelor două sezoane, iar frustrarea lor s-a citit în amenda pe care formația „roș-albastră” a primit-o, mai exact 7.500 de lei. „FC Metaloglobus București vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, a anunțat Comisia de Disciplină.

