Dinamo, răspuns oficial pentru Motoacă. Doctorul susține că a fost agresat la Săftica

Dinamo a ieșit cu o poziție oficială, după ce doctorul Adrian Motoacă a dezvăluit că a fost agresat de Marius Iorga, membru în departamentul de scouting din Ștefan cel Mare.

Fost angajat al lui Dinamo, Motoacă a vrut să vină gratis să ajute clubul în perioada în care Cosmin Contra a rămas fără staff medical. El s-a prezentat la antrenamentul de miercuri, 25 noiembrie, dar nu vrea să continue.

Doctorul a rămas dezamăgit de condițiile pe care le-a găsit la Săftica și, mai mult, susține că a fost victima unei agresiuni fizice.

Dinamo, poziție oficială după acuzațiile lui Adrian Motoacă

Dinamo infirmă spusele doctorului Adrian Motoacă, clubul roș-alb susținând că are trei martori în acest caz: scouterul Marius Iorga, directorul sportiv Rufo Collado și fotbalistul Marco Ehmann.

„Conducerea sportivă a echipei Dinamo București precizează prin intermediul site-ului oficial www.fcdinamo.ro că în cantonamentul de la Săftica nu a existat un conflict fizic sau verbal între Adrian Motoacă (medic, prezent la antrenamentul de ieri dimineață al echipei noastre) și Marius Iorga (membru al departamentului de scouting al clubului), așa cum s-a promovat eronat în mediul online sau în emisiunile sportive.

Iată, mai jos, declarațiile oferite de reprezentanții dinamoviști prezenți în cabinetul medical al echipei:

Rufo Collado: ‘Totul este fals în ceea ce spune acest medic Motoacă, referitor la conflicte fizice sau interne. Pare că el a venit cu un interes ascuns printre noi, deși se afișează ca un dinamovist pur, curat. Prin ceea ce spune, mințind, nu arată asta. Arată doar că încearcă să facă mult rău oamenilor de aici și tuturor dinamoviștilor prin aceste dezinformări. Eu am fost martorul discuțiilor de care povestește Motoacă și nu a existat niciun conflict între el și noi’

Marius Iorga: ‘Nu am avut niciun conflict cu Adrian, nu înțeleg de unde și cu ce scop sunt spuse aceste minciuni ale unui conflict fizic pentru că nu a existat sub nicio formă. Dimpotrivă, discuțiile au fost axate pe ceea ce avem nevoie rapid pentru ca Adi să-și poată desfășura activitatea pe parcursul acestei perioade în care el își arătase disponibilitatea de a ne ajuta, în urma discuțiilor avute, luni și marți, cu Dorin Șerdean și cu Alex Couto. Personal, l-am sfătuit ca de la Săftica să meargă la birouri pentru a-și finaliza discuțiile cu domnul Couto referitoare la colaborare și să prezinte un necesar pentru a-și putea desfășura activitatea în perioada următoare. Atâta tot!’

Marco Ehmann: ‘Am văzut și eu faptele relatate de medicul venit ieri la Săftica. Tot ceea ce s-a întâmplat în cabinet a avut legătură cu consultația pe care medicul mi-a făcut-o. Au fost discuții despre ce trebuie să fac eu în continuare, despre ce lipsește din punct de vedere medical la Săftica și ce este de făcut în pentru ca lucrurile să fie puse în ordine. Nimeni nu s-a bătut, totul e o minciună!’”, este mesajul clubului din Ștefan cel Mare.

„Cum ați interpreta dacă cineva intră cu umărul în dumneavoastră?”

Adrian Moțoacă are altă versiune decât cea a dinamoviștilor: „Am stat, am dat noroc, dar a mai fost un eveniment neplăcut cu unul din români, care stau printre spanioli. I-am spus lui Cosmin Contra despre acest eveniment petrecut de față cu cei patru spanioli și acest român. Mai mult decât o ridicare de ton, o invitație la dans, între ghilimele.

Eu am venit să ajut, nu să caut scandal. Am venit să te ajut și tu îmi impui că ori am venit și merg așa, ori am venit și tac din gură. Agresiv verbal și cu gest. Dumneavoastră dacă vorbiți pe un ton mai ridicat cu un interlocutor și acela vine spre dumneavoastră și intră cu umărul în dumneavoastră, cum interpretați gestul? Al unui român, de față cu patru spanioli!

Au fost de față persoane, a fost Marco Ehmann, kinetoterapeutul Cătălin Andrei, patru spanioli și acest român, deci se știe despre cine este vorba”, a declarat Adrian Motoacă pentru Digi Sport.