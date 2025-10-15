Dinamo redeschide pista jucătorului dorit și în vară! Kopic confirmă: „Am vorbit personal cu el”

Andrei Coubiș a fost dorit insistent în „Ștefan cel Mare” în această vară, pe când se afla încă la echipa a doua a lui AC Milan,

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic a anunțat că Dinamo îl vrea în continuare pe Andrei Coubiș

Acum, întrebat din nou în legătură cu acest subiect, Kopic a transmis în primul rând că a înțeles la acel moment dorința fundașului central în vârstă de 22 de ani, care poate evolua și pe poziția de fundaș dreapta, de a rămâne în Italia, țara în care s-a născut și , nefiind însă convocat încă la nivel de seniori, după ce în primă fază el a jucat pentru România la juniori și tineret, părinții săi fiind originari din țara noastră.

Pe de altă parte însă, antrenorul croat al „câinilor” a lăsat în mod clar de înțeles cu aceeași ocazie că interesul pentru Coubiș este în continuare de actualitate.

ADVERTISEMENT

Care este însă marele impediment în calea acestei mutări

În plus, Kopic a punctat și că își dorește ca în viitorul apropiat, poate chiar în această iarnă, să fie reluate discuțiile pentru aducerea fotbalistului la Dinamo, chiar dacă în principiu ar urma ca această mutare să se poată realiza abia în vară, întrucât jucătorul este în mod normal până atunci împrumutat de AC Milan la Sampdoria.

În schimb, există totuși și posibilitatea ca acel împrumut să se încheie și mai devreme față de cum era stabilit inițial, iar de acest scenariu ar putea încerca, din nou, să profite dinamoviștii, în contextul în care Andrei Coubiș încă nu face parte din planurile celor de la Milan pentru prima echipă.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit personal cu el. Nu a fost convins să vină (n.r. în vară). Respectă Dinamo, dar și-a dorit să rămână în Italia. A fost decizia lui.

ADVERTISEMENT

Acum e dificil să vorbim despre ce se va întâmpla la iarnă. Nu sunt genul de om care să țină cont de faptul că ne-a refuzat o dată, să mă blochez pe asta. Vom analiza situația lui din nou, vom vedea cum decurg lucrurile. Poate pentru el nu e o opțiune să vină să joace în România, poate nu vrea să joace în România. Nu pot decât să-i respect decizia.

Dacă vrea să lupte acolo pentru un post de titular… Fiecare știe ce e mai bine pentru cariera lui”, a spus Zeljko Kopic, potrivit