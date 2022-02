Flavius Stoican dă drumul la distracție după UTA – Dinamo 0-0, primul punct făcut de ”câini” în 2022: ”Să se relaxeze în seara asta”

După șase eșecuri consecutive în Casa Pariurilor Liga 1, perioadă în care ”câinii” au părut mai degrabă blocați, decât neputincioși, Dinamo a spart gheața și a obținut primul punct cu Flavius Stoican antrenor, 0-0 cu UTA.

, care, însă, pot privi cu ceva mai mult optimism ultimele meciuri din sezonul regulat și, ulterior, pe cele din play-out.

Flavius Stoican așteaptă ca jucătorii lui să se descătușeze după remiza cu UTA

Dinamoviștii au arătat că deși traversează cel mai greu sezon din istorie, spiritul de luptă nu și l-au pierdut. Dacă în precedentele partide ”câinii” făceau nenumărate cadouri adversarilor, la Arad .

Și la Arad roș-albii au dat dovadă de naivitate terminând meciul în 9 jucători, dar spre deosebire de alte momente similare au strâns rândurile și s-au apărat eroic, renunțând la orice inițiativă ofensivă care ar fi putut crea breșe în apărare.

Flavius Stoican a gestionat inteligent situația, le-a transmis jucătorilor ideile care de această dată s-au concretizat într-un punct. În plus, meciul de la Arad este primul fără gol încasat de Dinamo de la jumătatea lunii decembrie.

”E un punct de moral, care sper să ne descătușeze. Am văzut azi o echipă care a jucat cu doi oameni mai puțin și a alergat până la epuizare. Asta în condițiile în care am început de luni meciurile și am terminat săptămâna azi, timp în care am jucat trei partide, nu a fost ușor.

Avem motive de optimism, eu știu ce potențial au jucătorii, știu cât de mult își doresc să facă rezultate, de aceea am luat presiunea de pe ei, a venit acest punct și sper să fie din ce în ce mai bine. Urmează jocul cu Gaz Metan, nu va fi ușor, dar e abia vineri meciul. În seara asta vreau ca băieții să se relaxeze, să se descătușeze”, a declarat Flavius Stoican, după meciul de la Arad.

Urmează meciul cu Gaz Metan, apoi infernul

Ultimele patru etape din sezonul regulat sunt mai mult decât dificile pentru trupa din Ștefan cel Mare. Următoarea partidă, cu Gaz Metan Mediaș, pare abordabilă, dar ce urmează va fi un veritabil tur de forță.

Până să înceapă play-out-ul Dinamo va disputa încă două meciuri în deplasare, cu Rapid, respectiv CFR Cluj, și acasă cu Sepsi Sfântu Gheorghe, pe lângă duelul cu Gaz Metan.

Dacă nu vor reuși să mai adune puncte, în cele patru meciuri amintite, Dinamo va întra în play-out cu doar 7 puncte și va avea o misiune aproape imposibilă.

În următoarea fază a campionatului, în partea inferioară a clasamentului, meciurile se dispută într-o singură manșă și nu tur-retur așa cum este cazul participantelor în play-off.