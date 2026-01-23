Sport

Dinamo renunță temporar la Arena Națională! Meciurile pe care „câinii" le vor juca pe Arcul de Triumf

Dinamo va avea stadion nou, care va fi gata în 2029, însă până atunci echipa alb-roșie este nevoită să-și joace meciurile de pe teren propriu pe alte arene.
23.01.2026 | 19:04
Dinamo pleacă de pe Arena Națională
În ultimii ani, „câinii” au avut două variante la care au apelat, Arena Națională și Arcul de Triumf, iar fanii s-au obișnuit cu meciurile jucate pe aceste două stadioane.

În actuala stagiune, însă, formația bucureșteană a preferat să-și dispute partidele de acasă cu precădere pe Arena Națională, asta după ce a existat un conflict cu administratorii stadionului Arcul de Triumf din cauza unor neînțelegeri privind afișarea sponsorilor diferiți.

Lucrurile s-au reglat între timp și conducerea clubului a decis ca următoarele două meciuri să se joace pe Arcul de Triumf. Astfel, partidele Dinamo – Petrolul, din SuperLiga, și Dinamo – Hermannstadt, din etapa a 3-a a grupelor Cupei României, nu se vor juca pe Arena Națională, ci pe Arcul de Triumf.

Motivul pentru care Dinamo revine pe Arcul de Triumf

Motivul vehiculat pentru care s-a luat această decizie ar fi legat de protejarea gazonului de pe cel mai mare stadion al țării, mai ales că acolo își joacă meciurile de pe teren propriu și FCSB, echipă care va avea 3 partide consecutive acasă în următoarele 2 săptămâni, cu CFR Cluj, Fenerbahce și Csikszereda, notează Radio Dinamo.

Astfel, pentru ca toată lumea să fie mulțumită, șefii lui Dinamo au considerat că trebuie să facă ei un pas în spate și să o lase pe marea rivală să rămână pe Arena Națională, mai ales că varianta Arcul de Triumf este una pe care fanii alb-roșii nu o displac, ba chiar din contră, au apreciat-o uneori mai mult față de Național Arena.

Moment istoric pentru fanii lui Dinamo

Acest tip de probleme legate de stadion nu vor mai exista în viitor pentru Dinamo. Fanii au așteptat ani buni, iar pe 20 ianuarie 2026 au luat parte la evenimentul ce a marcat începerea lucrărilor la noul stadion din Ștefan cel Mare. Buldozerele s-au apucat deja de treabă și au început să demoleze, iar termenul de finalizare al construcției este 20 ianuarie 2029.

Noua arenă din Ștefan cel Mare, ce face parte dintr-un parc sportiv ce va costa 200 de milioane de euro, urmează să aibă o capacitate de 25.000 de locuri și facilități moderne, inclusiv hotel și săli de fitness.

