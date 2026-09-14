CE TREBUIE SĂ ȘTII Cât costă biletele la Dinamo – Farul, revenirea „câinilor” pe Arena Națională

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Dinamo se întoarce și ea pe Arena Națională. După FCSB, care redeschide cel mai mare stadion din țară la partida cu Petrolul, va veni rândul „câinilor” să joace acolo. Conducerea roș-albilor a transmis că acest lucru se va întâmpla la meciul cu Farul Constanța și a pus deja biletele la vânzare.

Cât costă biletele la Dinamo – Farul, revenirea „câinilor” pe Arena Națională

Pe Arena Națională nu s-a mai jucat fotbal din . Cel mai mare stadion din țară se redeschide pentru „sportul rege”, luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, . Șase zile mai târziu, pe Arena Națională va juca și rivala roș-albaștrilor, Dinamo București.

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Echipa lui Nuno Campos se întoarce pe Arenă la confruntarea cu Farul Constanța, programată în etapa a 10-a din SuperLiga. Duelul dintre „câini” și „marinari” va avea loc duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30. Roș-albii au făcut anunțul oficial prin intermediul rețelelor de socializare și au scos deja biletele la vânzare.

„Dinamo revine pe Arena Nationala! Duminică, 20.09. 20:30. Dinamo – Farul Constanța. Un ultim meci înainte de lungă pauză internațională, iar Dinamo este gazdă pe cel mai mare stadion al țării! Băieții noștri ocupă prima poziție în clasamentul Superligii, iar împreună cu susținerea voastră, vom obține toate cele trei puncte duminică!”, a transmis Dinamo prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

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„Ne întoarcem pe Arena Națională, iar adversarii noștri sunt cei de la Farul Constanța. Avem o revanșă de luat după ultimul meci de verificare înainte de începutul acestui sezon. În cele 4 meciuri disputate acasă în acest sezon, n-am cedat niciun punct și ne dorim să continuăm trendul pozitiv și duminică seara. Pentru a păstra cele trei puncte în București, avem nevoie de susținerea voastră în tribune.

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Suportul pe care l-ați oferit în fiecare meci din acest sezon, fie acasă, fie în deplasare, a fost minunat, iar fiecare stadion a fost transformat într-o fortăreață. Duminică, Arena Națională își deschide larg porțile și vă așteptăm în număr cât mai mare pentru a crea o atmosferă cum doar câinii roșii știu să o facă!”, este mesajul „câinilor”, care apare pe site-ul de unde se pot cumpăra tichete,

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Prețul biletelor la Dinamo – Farul