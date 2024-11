Dinamo riscă să piardă un jucător de bază! Andrei Nicolescu: „Suntem în negocieri cu el!”

Dinamo are un parcurs fabulos în acest start de sezon regulat al SuperLigii și se află pe locul 4 în clasamentul general. Obiectivul „câinilor” este să prindă unul dintre cele 6 locuri din play-off, iar pentru asta conducerea dinamovistă vrea să-și asigure lotul și pentru următoarele faze ale competiției interne.

Dinamo riscă să-l piardă pe Eddy Gnahore! Andrei Nicolescu: „Suntem în negocieri cu el”

Unul dintre mijlocașii echipei intră în ultimele 6 luni de contract și încă nu a semnat prelungirea propusă de conducerea alb-roșilor. Administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a calmat spiritele în ceea ce privește situația critică a lui Eddy Gnahore, .

ADVERTISEMENT

Mijlocașul francez de origine ivoriană va intra în ultimele 6 luni ale contractului în ianuarie 2025 și a ezitat să semneze prelungirea propusă de cei din conducerea alb-roșilor.

Cu toate acestea, Nicolescu a dat de înțeles că negocierile cu fotbalistul din Hexagon sunt în toi și rămâne optimist că Gnahore va rămâne la Dinamo și în cazul în care echipa va ajunge în play-off.

ADVERTISEMENT

„Cu unii negociem pentru prelungirea contractului din iulie sau în ultimele săptămâni, inclusiv Gnahore. Deocamdată nu am ajuns la o înțelegere”, .

Andrei Nicolescu e mulțumit de Gnahore, dar și destul jucătorilor veniți la Dinamo: „Am avut un management bun al transferurilor”

Andrei Nicolescu se declară mulțumit de campania de transferuri a lui Dinamo: „Acum obiectiv, noi am făcut o analiză și considerăm că în proporție de 75% am avut un management bun al transferurilor în perioada de vară. Am avut câteva sincope din cauza unor condiționări și discuții legate de alegeri. Nu am fost exact acolo unde ne-am fi dorit să fim cu campania, dar avem un procent destul de bun.

ADVERTISEMENT

În momentul acesta, Cosmin (n.r. Nistor, scouter al lui Dinamo) face o analiză împreună cu echipa lui pentru perioada următoare și concluziile astea legate de dorința și deciziile următoare pentru perioada de transferuri din iarnă le veți afla și voi.

Nu știu câte transferuri și ce posturi. Analiza va fi îmbinată cu cea a lui mister și Florentin Petre și abia apoi trase niște concluzii,” a declarat Andrei Nicolescu, pentru .

ADVERTISEMENT

„Câinii” sunt pe locul patru înaintea meciului cu UTA din etapa a 15-a. Dinamo revine pe stadionul „Arcul de Triumf” după mai bine de 6 săptămâni împotriva echipei lui Mircea Rednic.