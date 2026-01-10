Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu

ADVERTISEMENT

Anunț important pentru fanii lui Dinamo. Unul dintre cei mai apreciați jucători din lot, Kennedy Boateng (29 de ani), fundaș care a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB, urmează să își prelungească contractul cu echipa din Ștefan cel Mare. Anunțul a fost făcut chiar de Andrei Nicolescu, președintele clubului.

Dinamo a ajuns la o înțelegere cu Kennedy Boateng! Fundașul își prelungește contractul

Kennedy Boateng a fost unul dintre oamenii-cheie de la Dinamo în ultimele sezoane de Superliga României. Fundașul născut în Ghana a ajuns gratis în lotul lui Zeljko Kopic în luna ianuarie a anului 2024 și s-a făcut remarcat rapid. A bifat meci după meci și a intrat și pe radarul altor formații.

Patronul campioanei României era în căutarea unui stoper, iar Kennedy Boateng s-a aflat pe lista „roș-albaștrilor”. Totuși, mutarea nu s-a mai concretizat, iar fundașul pare hotărât să își prelungească înțelegerea cu echipa din Ștefan cel Mare.

legate de prelungirea contractului, care expiră la finalul acestui sezon, pe data de 30 iunie. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că discuțiile au fost constructive.

Andrei Nicolescu a făcut marele anunț! Când va semna Kennedy Boateng prelungirea

Acesta a precizat că s-a ajuns la un acord în ceea ce privește prelungirea contractului, iar Kennedy Boateng va primi în zilele următoare noua ofertă. Andrei Nicolescu a mai spus că fotbalistul născut în Ghana, dar care are cetățenie togoleză, este un om extrem de important pentru Dinamo.

„Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă.

Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate”, a declarat Andrei Nicolescu la