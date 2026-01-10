Sport

Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu

FCSB a ratat transferul! Dinamo a bătut palma cu fotbalistul dorit de Gigi Becali. Andrei Nicolescu a făcut anunțul. „Am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie”.
Alex Bodnariu
10.01.2026 | 20:24
Dinamo sa inteles cu jucatorul dorit si de Gigi Becali Anuntul lui Andrei Nicolescu
ULTIMA ORĂ
Caz rezolvat! Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit de FCSB
ADVERTISEMENT

Anunț important pentru fanii lui Dinamo. Unul dintre cei mai apreciați jucători din lot, Kennedy Boateng (29 de ani), fundaș care a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB, urmează să își prelungească contractul cu echipa din Ștefan cel Mare. Anunțul a fost făcut chiar de Andrei Nicolescu, președintele clubului.

Dinamo a ajuns la o înțelegere cu Kennedy Boateng! Fundașul își prelungește contractul

Kennedy Boateng a fost unul dintre oamenii-cheie de la Dinamo în ultimele sezoane de Superliga României. Fundașul născut în Ghana a ajuns gratis în lotul lui Zeljko Kopic în luna ianuarie a anului 2024 și s-a făcut remarcat rapid. A bifat meci după meci și a intrat și pe radarul altor formații.

ADVERTISEMENT

Chiar Gigi Becali l-a vrut, la un moment dat, pe jucătorul celor de la Dinamo la FCSB. Patronul campioanei României era în căutarea unui stoper, iar Kennedy Boateng s-a aflat pe lista „roș-albaștrilor”. Totuși, mutarea nu s-a mai concretizat, iar fundașul pare hotărât să își prelungească înțelegerea cu echipa din Ștefan cel Mare.

În ultima perioadă, oficialii celor de la Dinamo au purtat mai multe discuții cu Kennedy Boateng legate de prelungirea contractului, care expiră la finalul acestui sezon, pe data de 30 iunie. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că discuțiile au fost constructive.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
Digi24.ro
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil

Andrei Nicolescu a făcut marele anunț! Când va semna Kennedy Boateng prelungirea

Acesta a precizat că s-a ajuns la un acord în ceea ce privește prelungirea contractului, iar Kennedy Boateng va primi în zilele următoare noua ofertă. Andrei Nicolescu a mai spus că fotbalistul născut în Ghana, dar care are cetățenie togoleză, este un om extrem de important pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP:...
Digisport.ro
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"

„Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă.

Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate”, a declarat Andrei Nicolescu la Radio Dinamo 1948.

ADVERTISEMENT
Președintele în fața căruia Giovanni Becali a căzut în genunchi: „Gică Popescu a...
Fanatik
Președintele în fața căruia Giovanni Becali a căzut în genunchi: „Gică Popescu a răsuflat liniștit”
Cea mai tare glumă din 2026: Donald Trump, în locul lui Ruben Amorim!...
Fanatik
Cea mai tare glumă din 2026: Donald Trump, în locul lui Ruben Amorim! „Make Man United Great Again!”
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din...
Fanatik
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fosta rivală a lui Gabi Tamaș a vorbit deschis despre relația cu Leonardo...
iamsport.ro
Fosta rivală a lui Gabi Tamaș a vorbit deschis despre relația cu Leonardo Di Caprio: 'L-am cunoscut la 16 ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!