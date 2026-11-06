Sport

Dinamo nu a profitat de autogol! Cadou nesperat din partea lui Sadriu de la FC Argeș

Flaviu Popa
06.11.2026 | 22:05
Dinamo nu a profitat de autogol Cadou nesperat din partea lui Sadriu de la FC Arges
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Autogol al lui FC Argeș cu Dinamo
Dinamo a primit o mână de ajutor din partea lui Sadriu de la FC Argeș. Fotbalistul piteștenilor a trimis în proprie poartă după o fază frumoasă creată de Zandbergen și a făcut 1-1.
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Dinamo a fost condusă la pauză de FC Argeș cu 1-0, după reușita lui Sierra din minutul 38. A fost o fază atipică pentru portarul Alaa Bellaarouch, care a greșit la un corner al piteștenilor. Astfel, Sierra s-a trezit singur cu poarta goala după o ieșire greșită pe centrare a portarului dinamovist și a deschis scorul.

FC Argeș a înscris un autogol în meciul cu Dinamo și oaspeții au reușit să egaleze, scor 1-1

Forțați de împrejurări, oaspeții nu au avut de ales și au pus presiune pe gazde, iar eforturile dinamoviste nu au rămas nerăsplătite. Golul egalizator a venit în minutul 62. Atunci, Zandbergen a centrat în fața porții pentru Stoinov, iar Sadriu și-a trimis mingea în propria poartă. CLICK AICI PENTRU VIDEO CU GOLUL.

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Dinamo a început bine meciul, bifând două ratări mari prin Soro (‘5) și Armstrong (’11). Cu toate acestea, piteștenii au intrat în avantaj la pauză după ce dinamoviștii nu au mai găsit drumul spre poarta adversă. Ocazia lui Zandbergen (’56), care a șutat pe lângă poarta lui Nikic prevestea inevitablul: golul egalizator al lui Dinamo.

Paradoxal, după autogol piteștenii au echilibrat partida, astfel că în minutul 80 tabela indica în continuare 1-1 și senzația generală era că scorul este unul echitabil după aspectul jocului.  Liderul din Superliga a apăsat pedala de accelerație în ultimele 10 minute, astfel că atacantul Karamoko a avut două mari ratări în trei minute.

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Karamoko a ratat mai multe ocazii importante și a luat la țintă bara în a doua repriză

Până în minutul 77, atunci când atacantul a șutat mult peste poartă din poziție ideală. A urmat ratarea din minutul 80, când același Karamoko a șutat în forță din interiorul careului, însă Nikic a respins cu un reflex de senzație. Același Karamoko trimisese în bară în minutul 66, tot din poziție ideală. Cu 10 minute înainte de final, statistica indica 3 șuturi pe poartă în dreptul lui Dinamo și două șuturi pentru FC Argeș.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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