Dinamo nu a profitat de autogol! Cadou nesperat din partea lui Sadriu de la FC Argeș

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Dinamo a fost condusă la pauză de FC Argeș cu 1-0, după reușita lui Sierra din minutul 38. A fost o fază atipică pentru portarul Alaa Bellaarouch, care a greșit la un corner al piteștenilor. Astfel, Sierra s-a trezit singur cu poarta goala după o ieșire greșită pe centrare a portarului dinamovist și a deschis scorul.

FC Argeș a înscris un autogol în meciul cu Dinamo și oaspeții au reușit să egaleze, scor 1-1

Forțați de împrejurări, , iar eforturile dinamoviste nu au rămas nerăsplătite. Golul egalizator a venit în minutul 62. Atunci, , iar Sadriu și-a trimis mingea în propria poartă.

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Dinamo a început bine meciul, bifând două ratări mari prin Soro (‘5) și Armstrong (’11). Cu toate acestea, piteștenii au intrat în avantaj la pauză după ce dinamoviștii nu au mai găsit drumul spre poarta adversă. Ocazia lui Zandbergen (’56), care a șutat pe lângă poarta lui Nikic prevestea inevitablul: golul egalizator al lui Dinamo.

Paradoxal, după autogol piteștenii au echilibrat partida, astfel că în minutul 80 tabela indica în continuare 1-1 și senzația generală era că scorul este unul echitabil după aspectul jocului. Liderul din Superliga a apăsat pedala de accelerație în ultimele 10 minute, astfel că atacantul Karamoko a avut două mari ratări în trei minute.

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Karamoko a ratat mai multe ocazii importante și a luat la țintă bara în a doua repriză

Până în minutul 77, atunci când atacantul a șutat mult peste poartă din poziție ideală. A urmat ratarea din minutul 80, când același Karamoko a șutat în forță din interiorul careului, însă Nikic a respins cu un reflex de senzație. Același Karamoko trimisese în bară în minutul 66, tot din poziție ideală. Cu 10 minute înainte de final, statistica indica 3 șuturi pe poartă în dreptul lui Dinamo și două șuturi pentru FC Argeș.