Dinamo, sancțiune drastică după scandările xenofobe de la meciul cu Sepsi! LPF nu a avut milă

Dinamo plătește pentru comportamentul suporterilor la partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe, disputată pe 9 octombrie, în etapa a 11-a din SuperLiga. Deși „câinii” s-au impus pe teren cu scorul de 2-0, incidentele provocate de galerie nu au rămas fără urmări.
Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal a decis sancționarea clubului din Ștefan cel Mare cu o penalitate sportivă în valoare de 11.250 de lei, ca urmare a scandărilor xenofobe îndreptate împotriva comunității maghiare. Decizia a fost luată și publicată deja pe site-ul oficial al LPF.
„Incidente – În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționeză clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată pe site-ul oficial. Fanii lui Dinamo au folosit scandări atât xenofobe, cât și obscene, iar meciul a fost întrerupt două minute.
Incidentele au avut loc în repriza secundă, când suporterii dinamoviști au scandat în repetate rânduri mesaje xenofobe și obscene la adresa comunității maghiare. În minutul 83, arbitrul Viorel Flueran a decis să întrerupă partida, după ce scandările s-au repetat. Centralul l-a chemat pe căpitanul Cătălin Cîrjan și i-a cerut să discute cu galeria. Fotbalistul s-a deplasat în fața suporterilor, iar jocul a fost reluat după aproximativ două minute.
Scandările au provocat și o reacție dură din partea autorităților locale. FANATIK a luat legătura și cu Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, după incidentele de pe Sepsi Arena. Edilul a condamnat comportamentul galeriei dinamoviste și a anunțat că a sesizat atât FRF, cât și UEFA. Acesta a reclamat faptul că protocolul antidiscriminare nu a fost aplicat integral și a solicitat sancțiuni ferme, pentru ca asemenea episoade să nu se mai repete pe stadioanele din România.
De foarte multe ori i-am trimis mesaje domnului Burleanu, l-am contactat, am trimis și adrese la un moment dat, dar nu se întâmplă nimic. Deci, practic, pe ei se pare că nu-i deranjează fenomenul. Problema este că ceea ce tolerăm noi la meciurile de club se întâmplă după aceea și la meciurile naționalei. Și acolo suntem sancționați de federațiile internaționale”, a explicat Antal Árpád pentru FANATIK.
Dinamo nu a fost singurul club sancționat în ședința Comisiei de Disciplină de miercuri, 21 octombrie. Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a adus amenzi pentru ambele formații. Feroviarii au fost sancționați cu 5.000 de lei, în timp ce rivalii din oraș au primit o penalitate de 10.000 de lei.