Sport

Dinamo, sancțiune drastică după scandările xenofobe de la meciul cu Sepsi! LPF nu a avut milă

Cristian Măciucă
21.10.2026 | 15:07
Dinamo sanctiune drastica dupa scandarile xenofobe de la meciul cu Sepsi LPF nu a avut mila
SPECIAL FANATIK
Dinamo, sancțiune drastică după scandările xenofobe de la meciul cu Sepsi! LPF nu a avut milă. FOTO: sportpictures.eu
Dinamo plătește pentru comportamentul suporterilor la partida cu Sepsi de la Sf. Gheorghe. Deși „câinii” s-au impus cu scorul de 2-0, incidentele provocate de galerie nu au rămas fără urmări
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Dinamo plătește pentru comportamentul suporterilor la partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe, disputată pe 9 octombrie, în etapa a 11-a din SuperLiga. Deși „câinii” s-au impus pe teren cu scorul de 2-0, incidentele provocate de galerie nu au rămas fără urmări.

Dinamo, amendată de LPF după scandările xenofobe de la meciul cu Sepsi

Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal a decis sancționarea clubului din Ștefan cel Mare cu o penalitate sportivă în valoare de 11.250 de lei, ca urmare a scandărilor xenofobe îndreptate împotriva comunității maghiare. Decizia a fost luată și publicată deja pe site-ul oficial al LPF.

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 „Incidente – În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționeză clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată pe site-ul oficial. Fanii lui Dinamo au folosit scandări atât xenofobe, cât și obscene, iar meciul a fost întrerupt două minute.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la Sepsi – Dinamo

Incidentele au avut loc în repriza secundă, când suporterii dinamoviști au scandat în repetate rânduri mesaje xenofobe și obscene la adresa comunității maghiare. În minutul 83, arbitrul Viorel Flueran a decis să întrerupă partida, după ce scandările s-au repetat. Centralul l-a chemat pe căpitanul Cătălin Cîrjan și i-a cerut să discute cu galeria. Fotbalistul s-a deplasat în fața suporterilor, iar jocul a fost reluat după aproximativ două minute.

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Scandările au provocat și o reacție dură din partea autorităților locale. FANATIK a luat legătura și cu Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, după incidentele de pe Sepsi Arena. Edilul a condamnat comportamentul galeriei dinamoviste și a anunțat că a sesizat atât FRF, cât și UEFA. Acesta a reclamat faptul că protocolul antidiscriminare nu a fost aplicat integral și a solicitat sancțiuni ferme, pentru ca asemenea episoade să nu se mai repete pe stadioanele din România.

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De foarte multe ori i-am trimis mesaje domnului Burleanu, l-am contactat, am trimis și adrese la un moment dat, dar nu se întâmplă nimic. Deci, practic, pe ei se pare că nu-i deranjează fenomenul. Problema este că ceea ce tolerăm noi la meciurile de club se întâmplă după aceea și la meciurile naționalei. Și acolo suntem sancționați de federațiile internaționale”, a explicat Antal Árpád pentru FANATIK.

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CFR Cluj și Universitatea Cluj, amendate după derby! Toate sancțiunile dictate de Comisia de Disciplină

Dinamo nu a fost singurul club sancționat în ședința Comisiei de Disciplină de miercuri, 21 octombrie. Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a adus amenzi pentru ambele formații. Feroviarii au fost sancționați cu 5.000 de lei, în timp ce rivalii din oraș au primit o penalitate de 10.000 de lei.

  • CFR Cluj: amendă de 5.000 de lei pentru incidentele de la derby-ul cu Universitatea Cluj.
  • Universitatea Cluj: amendă de 10.000 de lei pentru incidentele de la derby.
  • Dinamo: amendă de 11.250 de lei pentru scandările xenofobe de la meciul cu Sepsi.
  • Oțelul Galați: amendă de 3.000 de lei și termen de grație de cinci zile pentru achitarea unei datorii către Alin Justin Popescu.
  • Farul Constanța: avertisment după partida cu Universitatea Craiova.
  • Elhadji Pape Djibril Diaw (FC Botoșani): o etapă de suspendare și amendă de 740 de lei.
  • Dusan Vukovic (Csikszereda): o etapă de suspendare și amendă de 740 de lei.
  • Nino Kukovec (Csikszereda): o etapă de suspendare și amendă de 740 de lei.
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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