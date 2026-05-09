Dinamo sau Rapid? MM Stoica a ales adversara FCSB-ului la barajul pentru Conference League: „S-a ajuns la două semifinale”

Mihai Stoica (61 de ani) a fost întrebat direct pe cine ar prefera dintre Dinamo și Rapid drept adversar pentru FCSB în finala barajului pentru accederea în Conference League, bineînțeles în cazul în care echipa roș-albastră va ajunge acolo. Pentru acest lucru, ea va fi nevoită mai întâi să câștige semifinala acestui play-off, împotriva celeilalte formații din play-out, cel mai probabil FC Botoșani.

Cu cine ar vrea MM Stoica să joace FCSB dintre Dinamo și Rapid în finala barajului pentru Conference League

Astfel, președintele Consiliului de Administrație de la campioana en-titre a României din acest moment a dorit să sublinieze un aspect foarte interesant, respectiv că s-a ajuns în prezent la două semifinale în lupta pentru ultimul loc de cupe europene. Pe de o parte este vorba în mod evident despre duelul echipelor din play-out, iar în același timp există și disputa, chiar dacă de la distanță, din play-off, dintre Dinamo și Rapid, pentru locul 4, pe care în prezent se află „câinii”, cu un avans de două puncte în acest moment față de rivalii din Giulești.

„Suntem ok. Separat acum se antrenează Ngezana, Ofri Arad și Daniel Bîrligea. În rest, toată lumea e aptă și combatantă. Trebuie neapărat să câștigăm luni (n.r. meciul cu Unirea Slobozia) pentru ca să nu avem emoții cu stadionul pe care se va juca semifinala barajului. La momentul ăsta, cred că s-a ajuns la semifinale. La ce mod? O semifinală e FCSB – Botoșani și cealaltă e Dinamo – Rapid.

Chiar dacă nu joacă între ele, dar asta e semifinala. Deci ele se bat pentru locul 4, noi ne batem cu Botoșani, șanse de 1% ar avea Csikszereda să îi ia fața Botoșaniului. Noi suntem siguri că jucăm barajul. Aici s-a rezumat. Deci Dinamo cu Rapid, dacă noi trecem de Botoșani, se bat care să joace cu noi. Pe teren propriu, e adevărat. Deci practic e un alt campionat acum, între play-off și play-out. Ne întâlnim la intersecție”,

MM Stoica are o favorită în plan sportiv și una din perspectiva atmosferei așteptate la acel meci

În continuare, , din punctul de vedere al jocului prestat de cele două rivale bucureștene în acest moment, ar prefera un duel cu Rapid. Dar, din perspectiva atmosferei ostile așteptate la acel meci, întrucât FCSB ar urma să fie oaspete la finala barajului, mai degrabă ar dori o întâlnire cu Dinamo, întrucât „câinii” vor juca cel mai probabil pe „Arcul de Triumf”, un stadion foarte mic, după ce Arena Națională a devenit deja indisponibilă din cauza altor evenimente organizate acolo, în vreme ce rapidiștii vor opta bineînțeles pentru varianta Giulești, casa lor tradițională:

„La ce se joacă acum, aș prefera Rapid. La ambient, aș prefera Dinamo, chiar dacă și acolo se poate face presiune, dar poate că 6.000 (n.r. de suporteri, pentru că Dinamo ar urma să joace cel mai probabil pe Arcul de Triumf acel meci) fac presiune mai mică decât 12.000, în Giulești. Una e Rapid cu Petrila, alta e Rapid fără Petrila. A început play-off-ul, Rapid a bătut Dinamo fără drept de apel. A început returul play-off-ului, Dinamo i-a spulberat pe Rapid. Adică ce e valabil azi nu mai e valabil și mâine în fotbal, clar. În fotbal cred că e evident faptul că nu seamănă o zi cu alta, nu seamănă o repriză cu alta. Adică sunt niște chestii care se întâmplă doar în fotbal”.

