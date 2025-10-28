Dinamo se îmbracă în haine noi pentru meciul inedit din Cupa României. Cum arată echipamentul ”câinilor”

ADVERTISEMENT

Într-un sezon în care și-a stabilit obiective îndrăznețe, Dinamo va debuta în faza grupelor din Cupa României Betano. Cu o zi înainte de întâlnirea cu CS Dinamo, formația de primă ligă și-a prezentat noile echipamente.

Dinamo și-a prezentat echipamentul pentru Cupa României

Duelul fratricid dintre Dinamo și CS Dinamo este așteptat cu sufletul la gură de fanii ”câinilor”. Aceștia vor avea parte de o surpriză plăcută din partea clubului, care a lansat echipamentele pe care jucătorii lui Zeljko Kopic le vor purta în Cupa României Betano.

Fotbaliștii Alexandru Musi și Andrei Mărginean au prezentat echipamentele pe care Dinamo le va purta în cea de-a doua competiție. La meciurile de acasă va fi unul complet roșu, în timp ce cel de deplasare va fi unul complet negru.

”Mâine (n.r. – marți, 28 octombrie) începe aventura noastră în noul sezon al Cupei României! Și ce moment mai bun să prezentăm noul echipament dedicat competiției? Împreună cu partenerii noștri de la Puma, venim cu două seturi exclusive: roșu complet pentru meciurile de acasă și negru pentru deplasare”, se arată pe pagina de Facebook a clubului Dinamo.

Când se joacă CS Dinamo – Dinamo

Dinamo va debuta în noua ediție a Cupei României Betano împotriva formației FC Dinamo din Liga 2. Partida din Grupa D este programată marți, 28 octombrie, de la ora 21:00, pe stadionul Arcul de Triumf.

Din Grupa D a Cupei României Betano mai fac parte echipele Concordia Chiajna, FC Hermannstadt, FC Botoșani și Farul Constanța. Programul ”câinilor” pentru următoarele etape ale competiției este următorul:

Farul Constanța – în deplasare, 3 decembrie

FC Hermannstadt – acasă, 11 februarie 2026

Precedentul care o face pe Dinamo să tremure înaintea jocului cu CS Dinamo

În ciuda faptului că Dinamo pornește ca mare favorită în fața formației din Liga 2, . Acest aspect a fost adus în discuție de Marius Mitran la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

”Știi că s-a întâmplat în istorie. Castilla, care e echipa a doua a Realului, a eliminat Realul din Copa del Rey. Aici nu e cu eliminare, acolo a fost cu eliminare”, a povestit Marius Mitran.

Ce așteaptă Andrei Nicolescu de la meciul cu CS Dinamo

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre partida cu CS Dinamo din Cupa României Betano și , mai ales că acolo a împrumutat trei jucători, Vadym Kyrychenko, Răzvan Pașcalău și Yanis Neculai.

”E un meci de Cupă pe care trebuie să-l câștigăm. Avem trei jucători acolo. E foarte ciudat, dar pe de altă parte, ar trebui să fie un eveniment pentru familia Dinamo. Cei de la CS s-au poziționat tot timpul în zona asta în care ei sunt mai mult o pepinieră, sau asta își doresc să fie, nu neapărat o rivală. Va fi ciudat. Trebuie să avem mare grijă”, a spus Nicolescu.