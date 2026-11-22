Fotbalul românesc a fost lovit de o veste tristă în dimineața de 22 noiembrie. Dudu Georgescu a fost găsit mort în apartamentul din Toronto în care locuia în chirie. Fiind o legendă a clubului Dinamo, Andrei Nicolescu a anunțat că bucureștenii vor face tot posibilul să ajute la repatrierea trupului neînsuflețit al uriașului atacant.
Din păcate, la fel ca multe legende ale sportului românesc, Dudu Georgescu s-a stins din viață la o distanță de mii de kilometri de casă. Fostul mare atacant al lui Dinamo locuia în Toronto, Canada, după ce în România nu și-a mai găsit un post în fotbal. Toronto se află la peste 7.500 de kilometri de București, însă Andrei Nicolescu, președintele „câinilor roșii”, a explicat la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo va ajuta la repatrierea trupului neînsuflețit al fostei „Ghete de Aur a Europei”.
„Am văzut că a murit Dudu Georgescu. Dumnezeu să-l ierte! Ce pot să zic… pentru Dinamo este un simbol foarte puternic. Din păcate, cred că în ultimul timp a fost destul de retras din fenomen, dar sunt de părere că ar fi trebuit să se vorbească mai mult despre el. Nu știu nimic despre repatriere, vedem. Ne gândim. O să ne implicăm dacă este cazul, cu siguranță. 100% vom ajuta”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.
Deși nu foarte multă lume l-a prins în momentele sale de glorie și puțini realizează ce a însemnat, de fapt, Dudu Georgescu pentru atacul lui Dinamo, fostul goleador al bucureștenilor a câștigat nu o dată, ci de două ori „Gheata de Aur a Europei”. Prima a fost câștigată în sezonul 1974/1975, când Dudu a înscris 33 de goluri în toate competițiile, în timp ce doi ani mai târziu a înscris nu mai puțin de 47 de goluri și a fost premiat din nou cu această distincție.
De asemenea, el a fost de 4 ori golgheterul României. Pe lângă cei doi ani în care a fost cel mai prolific atacant al Europei, Dudu Georgescu a fost cel mai bun marcator din România în sezoanele 75/76, cu 31 de goluri, și în 77/78, cu 24 de goluri. În total, Dudu Georgescu a înscris nu mai puțin de 207 de goluri pentru Dinamo în cei 10 ani petrecuți alături de bucureșteni.