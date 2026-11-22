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Fotbalul românesc a fost lovit de o veste tristă în dimineața de 22 noiembrie. Fiind o legendă a clubului Dinamo, Andrei Nicolescu a anunțat că bucureștenii vor face tot posibilul să ajute la repatrierea trupului neînsuflețit al uriașului atacant.

Ce se întâmplă cu trupul neînsuflețit al lui Dudu Georgescu

Din păcate, la fel ca multe legende ale sportului românesc, Dudu Georgescu s-a stins din viață la o distanță de mii de kilometri de casă. Toronto se află la peste 7.500 de kilometri de București, însă Andrei Nicolescu, președintele „câinilor roșii”, a explicat la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo va ajuta la repatrierea trupului neînsuflețit al fostei „Ghete de Aur a Europei”.

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„Am văzut că a murit Dudu Georgescu. Dumnezeu să-l ierte! Ce pot să zic… pentru Dinamo este un simbol foarte puternic. Din păcate, cred că în ultimul timp a fost destul de retras din fenomen, dar sunt de părere că ar fi trebuit să se vorbească mai mult despre el. Nu știu nimic despre repatriere, vedem. Ne gândim. O să ne implicăm dacă este cazul, cu siguranță. 100% vom ajuta”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Dudu Georgescu a fost unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria lui Dinamo

Deși nu foarte multă lume l-a prins în momentele sale de glorie și puțini realizează ce a însemnat, de fapt, Dudu Georgescu pentru atacul lui Dinamo, fostul goleador al bucureștenilor a câștigat nu o dată, ci de două ori „Gheata de Aur a Europei”. Prima a fost câștigată în sezonul 1974/1975, când Dudu a înscris 33 de goluri în toate competițiile, în timp ce doi ani mai târziu a înscris nu mai puțin de 47 de goluri și a fost premiat din nou cu această distincție.

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De asemenea, el a fost de 4 ori golgheterul României. Pe lângă cei doi ani în care a fost cel mai prolific atacant al Europei, Dudu Georgescu a fost cel mai bun marcator din România în sezoanele 75/76, cu 31 de goluri, și în 77/78, cu 24 de goluri. În total, Dudu Georgescu a înscris nu mai puțin de 207 de goluri pentru Dinamo în cei 10 ani petrecuți alături de bucureșteni.