Dinamo se pregătește de ce e mai rău după ce a scăpat de rușine în 3-3 cu Unirea Slobozia: „Perioada de pregătire e groaznică”

Ovidiu Burcă, antrenorul „câinilor”, a vorbit despre ce înseamnă cele trei eliminări suferite de jucătorii săi în meciul cu Slobozia, felicitându-i însă pentru că nu au pierdut partida.

Dinamo se pregătește de ce e mai rău după ce a scăpat de rușine în 3-3 cu Unirea Slobozia

e de cel mai rău scenariu după meciul dramatic din , scor 3-3: „Când ai un om în minus nu mai ai ce superioritate să faci.

Vreau să îi felicit pe băieți pentru că au luptat până la final, au avut un gol valabil anulat, un penalty ratat. Când controlezi un meci așa, nu ai voie să faci astfel de greșeli.

Trebuie să învățăm și lucrurile astea. Până să luăm cartonașul roșu, am făcut un meci foarte bun, controlam tot”.

„Fotbalul e făcut din momente și un moment poate schimba scorul. Nu comentez arbitrajul, cred că a fost puțină tensiune.

Erorile de arbitraj le mai vedem pe la Liga 2, sunt și ei oameni. Probabil va veni VAR-ul și la Liga 2 sau să mergem noi în prima ligă să nu mai așteptăm.

Cel mai rău lucru e că unii jucători nu vor apărea în primul 11, eu am trecut prin chestia asta. Perioada de pregătire e groaznică, va fi o perioadă mai puțin plăcută pentru ei și pentru noi, că ei erau jucători pe care ne bazam foarte mult”, a mai spus Ovidiu Burcă.

„Sper să se așeze lucrurile din punct de vedere administrativ!”

„Sper ca o dată cu decizia asta să se așeze lucrurile din punct de vedere administrativ și să punem la punct un plan. A fost greu, am făcut lucruri din mers, dar e nevoie de mai multă coerență și de stabilitate pentru a vorbi despre viitorul acestui club.

Avem capacitatea să găsim soluții, e important ca acționariatul clubului să se stabilizeze și să vină oameni care vor să ne ajute și să ieșim odată din situația asta”, a mai .

„Nu știu dacă am jucat vreodată în 7 oameni, dar îmi pare rău pentru penalty-ul ratat. Îmi pare rău că nu am continuat jocul bun din prima repriză. Mă bucur însă că nu am plecat învinși și că am reușit să mai facem un punct în grupa asta.

E foarte urât, te antrenezi trei luni fără niciun fel de miză, nu mă bucur pentru că vine pauza asta, eram destul de bine în perioada asta.

Le mulțumim fanilor pentru susținere și pentru că vin mereu alături de noi”, a spus și Iulian Roșu, care a ratat un penalty pentru Dinamo.