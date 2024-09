„Dinamo se pregătește pentru viitor”. Florentin Petre a anunțat planul „câinilor” pentru a redeveni o forță în România

„Câinii roșii” se gândesc și la ce va urma pentru Dinamo București. Florentin Petre a vorbit despre strategia trupei din Ștefan cel Mare la FANATIK SUPERLIGA, după înfrângerea din derby-ul cu U Cluj, scor 1-0.

Florentin Petre a anunțat planul „câinilor” pentru a redeveni o forță în România: „Dinamo se pregătește pentru viitor”

Probleme medicale de la au scos la suprafață un detaliu important din lotul lui Zeljko Kopic. Tehnicianul croat se bazează pe mulți fotbaliști tineri în sezonul actual, iar asta s-a putut observa și în partida cu U Cluj.

Florentin Petre a vorbit despre strategia de viitor a „câinilor roșii”. Secundul lui Zeljko Kopic a analizat și situația actuală a celor de la Dinamo București din clasament la FANATIK SUPERLIGA.

„Sunt foarte mulți copii, sunt foarte buni. Dinamo se pregătește pentru viitor, nu știu dacă sunt foarte multe echipe în Liga 1 care riscă și fac lucrul ăsta. Pe lângă jucătorii tineri pe care îi avem, avem și câțiva jucători cu experiență.

Dinamo s-a obișnuit frumos, cu rezultate și fanii se așteaptă ca Dinamo să câștige fiecare meci. Este greu pentru că toate echipele joacă, își fac bine temele. Doar calitatea individuală și colectivă face diferența. Se vede în clasament că diferența de puncte este foarte mică.

Dacă ai pierdut un joc ajungi foarte repede jos, iar dacă ai câștigat un joc ajungi pe primele locuri”, a spus Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Zeljko Kopic, concluzii după U Cluj – Dinamo 1-0: „Avem nevoie de mai mult curaj”

, scor 1-0. Tehnicianul croat este dezamăgit de rezultat, însă nu și de jocul elevilor săi din Ardeal: „Am început foarte bine, am avut multă energie în dueluri, am avut presiune, am stat mult în jumătatea adversă.

Am avut ocazia lui Cîrjan, am avut bară. Avem nevoie de mai mult curaj în careul advers. Încă de pe parcursul primei reprize U Cluj a schimbat sistemul în 4-4-2.

După ce am primit gol, U Cluj, o echipă foarte experimentată, a știut cum să gestioneze situația. Nu pot fi satisfăcut de rezultat, asta e clar. Bineînțeles că nu sărbătorim un astfel de rezultat, dar au fost multe lucruri pozitive.

U Cluj este o echipă experimentată, cu mulți fotbaliști experimentați. Noi avem jucători cu potențial, tineri, care au nevoie de minute și de meciuri. Am avut situații în repriza a doua, unde am greșit ultima pasă. Felicitări celor de la U Cluj pentru cele 3 puncte”.