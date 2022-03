Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe Live video ora 17:30. Echipele de start! Steliano Filip revine pe teren după trei luni

Meciul Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe are loc marți, 1 martie, cu începere de la ora 17:30, în cadrul etapei a 29-a din Casa Pariurilor Liga 1. Dinamo ocupă locul 14, cu 17 puncte iar covăsnenii sunt pe poziția a zecea, cu 33 de puncte.

Unde se joacă meciul Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe

Întâlnirea Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe se desfășoară marți, 1 martie, de la ora 17:30, pe stadionul echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare și conducerea clubului a făcut apel la suporteri pentru a veni în număr cât mai mare, pentru a sprijini echipa după prima serie de trei rezultate fără eșec din acest sezon.

ADVERTISEMENT

Mulțumiți și de modul în care au jucat alb-roșii în derby-ul cu Rapid, fanii câinilor vor veni în număr important la meci, dar ei trebuie să respecte condițiile sanitare impuse pentru accesul pe stadioane: certificat COVID sau rezultat negativ la test PCR sau test antigen.

Cine transmite la TV partida Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe

Partida Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe se joacă marți, 1 martie, de la ora 17:30, în etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat din Casa Pariurilor Liga 1 și este transmisă în direct pe posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport 1. De asemeni o puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La București cerul este acoperit și sunt condiții ca pe parcursul zilei să ningă slab, chiar și la ora partidei. Temperatura maximă a zilei va fi de 3 grade, iar la ora jocului în cel mai fericit caz vom avea un grad, dacă nu cumva va fi o temperatură de îngheț. Meciul va fi condus de arbitrul craiovean Viorel Flueran.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe

. Remiza cu Dinamo a costat scump, pentru că a dus la pierderea a trei jucători importanți: vârful Ivanovski, mijocașii Răuță și Matei, pentru primul existând totuși speranțe de a lua loc pe bancă. Pe lângă ei mai sunt accidentați Eșanu, Mihaiu, Azankpo, iar Chesneau și Celar nu au fost incluși pe listă.

Cristiano Bergodi îl are suspendat pe stâlpul apărării, Bogdan Mitrea și în continuare accidentați doi titulari, alt fundaș central important, Mihai Bălașa și mijlocașul ofensiv Achahbar. Sepsi nu mai are nici un obiectiv în afară de a colecta cât mai multe puncte înainte de înjumătățirea lor la intrarea în play-out.

ADVERTISEMENT

Prime promițătoare pentru câini

Se pare că problemele financiare ale dinamoviștilor s-au mai estompat. La derby-ul cu Rapid, „câinii” au avut prime foarte bune dacă ar fi câștigat și, chiar făcând egal, tot au fost recompensați imediat după joc. Și la acest meci sunt promise de asemenea prime în caz de victorie și ceea ce este foarte important, pentru tot lotul nu doar pentru cei care încep partida ca titulari, pentru a exista motivație serioasă pentru toată lumea.

Există șanse serioase ca pe parcursul acestei partide să îl revedem pe gazon pe cel care reprezenta o problemă în urmă cu câteva săptămâni, intrând în conflict cu conducerea clubului și cu fanii. Filip a decis să lase la o parte toate pretențiile și nemulțumirile și e gata să joace.

Cote la pariuri la jocul Dinamo – Sepsi Sf. Gheorghe

Deși Dinamo are o serie de trei meciuri fără înfrângere, două remize cu echipe grele, UTA și Rapid și victorie cu dezmembrata Gaz Metan, casele de pariuri acordă prima șansă la victorie oaspeților, care au cotă de 1,75 pentru a lua cele trei puncte. Succesul câinilor este cotat la 4,30 iar șansă dublă 1X are cotă 1,90. Un gol înscris de Dinamo are cotă 1,80.

Dinamo are o singură victorie pe teren propriu în fața covăsnenilor, în primul sezon în care au promovat aceștia, în 2017, un 1-o stabilit de Sergiu Hanca, actualul jucător de la echipa poloneză Cracovia. În rest trei egaluri și două succese pentru Sepsi Sf. Gheorghe.