Meciul Dinamo – Sepsi Sfântu Gheorghe are loc duminică, 21 iunie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a cincea din play-out-ul Casei Pariurilor Liga 1. Este însă prima apariţie a câinilor după pandemie, întrucât au avut amânate primele două jocuri, cu Chindia Târgovişte şi la Sibiu, cu Hermanstadt.

UPDATE, 21 iunie, ora 15:19 / Antrenorii celor două echipe au anunțat echipele de start:

Dinamo: 93. Piscitelli – 26. Kostrna, 66. Puljic, 27. R. Grigore, 20. Sin – 4. I. Filip, 24. Mrlzjak – 22. Sorescu, 31. Fabbrini, 98. Mihaiu – 18. Perovic. Antrenor: Adrian Mihalcea. Rezerve: 1. Straton, 2. Kilyen, 5. Al. Răuță, 7. Skovajsa, 8. V. Lazăr, 16. M. Popescu, 19. D. Popa, 43. Montini, 99. R. Moldoveanu.

Sepsi: 33. Niczuly – 88. Dimitrov, 29. Bouhenna, 4. Tincu, 96. Fl. Ștefan – 8. Vașvari, 5. Kovacs – 27. Carnat, 24. I. Fulop, 11. M. Ștefănescu – 18. Safranko. Antrenor: Leo Grozavu. Rezerve: 95. Feher, 6. Celea, 10, L,Fulop, 14. T. Diaz, 17. C. Popescu, 23. Achahbar, 25. Karanovic, 77. Velev, 99. Csiszer.

Arbitru: Sebastian Colțescu.

Ca urmare a faptului că nu au jucat elevii lui Adrian Mihalcea se află acum într-o situaţie fără precedent pentru istoria atât de glorioasă a lui Dinamo. Alb-roşii au coborât pe locul 13, primul retrogradabil, cu 17 puncte, două mai mult decât lanterna Politehnica Iaşi şi la egalitate cu Clinceni şi Chindia Târgovişte.

Nici adversara din acest meci, Sepsi Sfântu Gheorghe, nu se mai simte atât de confortabil ca la începutul play-out-ului, când era a doua după Viitorul şi toată lumea spune că echipa lui Leo Grozavu nu va avea probleme. Realitatea este că formaţia covăsneană nu a bătut pe nimeni în cele patru etape şi acum are 20 de puncte, cu trei mai mult decât Dinamo.

Dinamo – Sepsi Sfântu Gheorghe Live video Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

Partida Dinamo – Sepsi Sfântu Gheorghe are loc duminică, 21 iunie, de la ora 17:00, în cadrul etapei a cincea din play-out-ul Ligii 1 şi este tranmisă în direct pe micile ecrane de Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus. Puteţi intra şi pe site-ul FANATIK.ro, pentru a urmări meciul în format LIVE VIDEO.

La Dinamo tensiunea este la maxim. Problemele financiare sunt acute, salariile jucătorilor sunt departe de a fi ajuns la zi şi sunt plătite din banii aduşi de suporterii din PCH, care strâng acţiuni după acţiuni, în speranţa că vor putea prelua clubul de la Ionuţ Negoiţă.

Magazionerul echipei, pozitiv la testul de COVID 19

La chestiunea financiară s-a adăugat pe nepusă masă testarea pozitivă a magazionerului echipei la testul de COVID 19, ceea ce a dus la anularea primelor două partide şi jucătorii au putut reveni la pregătire abia de joi, când au primit şi ei rezultatele negative pe linie la testări.

Antrenorul Adrian Mihalcea abia aşteaptă să stea pentru prima oară pe bancă la un meci oficial, dar recunoaşte că toate aceste incertitudini şi-au pus amprenta asupra psihicului jucătorilor şi se teme ca aceştia să nu poată evolua la potenţialul maxim acum, când este atâta nevoie de puncte.

Situaţia lui Perovic este neclară

Tehnicianul este îngrijorat şi de situaţia atacantului Perovic, trimis din nou la o serie de testări cardio, pentru a primi sau nu acceptul de a intra pe teren, în funcţie de ce vor constata medicii. În rest nu ar fi probleme majore în lot.

La Sfântu Gheorghe liniştea din vestiar a fost stricată de înfrângerea suferită acasă în faţa lui Voluntari, după un meci în care covăsnenii au marcat cel mai rapid gol al campionatului, în primul minut şi au avut un al doilea gol perfect regulamentar nevalidat şapte minute mai târziu.

Fanii lui Dinamo, acuze dure la adresa lui Gică Hagi

Fanii lui Dinamo pun şi ei sare pe rană, indignaţi de succesul Chindiei în faţa Viitorului, succes facilitat de decizia lui Gică Hagi de schimba nu mai puţin de 10 jucători din prima echipă faţă de unsprezecele folosit cu Poli Iaşi. Ei susţin că există o coaliţie antiDinamo, scopul fiind de a vedea echipa în divizia a doua.

Dinamo nu a reuşit să bată acasă echipa din Sfântu Gheorghe decât în 2017, anul în care a promovat, în rest s-au consemnat două egaluri şi sezonul acesta regulat a fost 2-1 pentru cei din Covasna. Bookmakerii sunt şi ei precauţi şi acordă cota 2,10 la victorie pentru Dinamo şi 3,45 pentru trei puncte luate de Sepsi la Bucureşti.