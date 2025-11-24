Sport

Dinamo și-a anunțat noul sponsor cu câteva ore înainte de meciul de la Botoșani: „Suntem super entuziasmați!”

În ziua în care echipa va evolua pe terenul lui FC Botoșani într-o partidă extrem de importantă, Dinamo a anunțat oficial faptul că are un nou sponsor.
Bogdan Mariș
24.11.2025 | 19:15
Dinamo sia anuntat noul sponsor cu cateva ore inainte de meciului de la Botosani Suntem super entuziasmati
Dinamo a anunțat un nou parteneriat în ziua meciului cu FC Botoșani. FOTO: Sport Pictures
Dinamo a anunțat un nou parteneriat chiar în ziua în care o va întâlni pe FC Botoșani în Superliga. Gruparea „roș-albă” va fi sponsorizată de lanțul de restaurante Stradale, al cărui logo va apărea începând de acum inclusiv pe echipamentul oficial de joc.

Dinamo a confirmat oficial noul parteneriat prin intermediul unei postări pe rețelele sociale. „Stradale – Nou partener oficial! Suntem super entuziasmați să anunțăm parteneriatul cu Stradale – locul unde street food-ul prinde viață, live cooking-ul te cucerește, iar fiecare preparat devine memorabil.

De acum îi vei vedea și pe echipamentul de joc, poziționați pe șort! Născut în 2015, din pasiune pentru mâncare bună și experiențe autentice, Stradale a transformat prânzul obișnuit într-un spectacol culinar live. Azi, te așteaptă în peste 25 de locații cu preparate fresh, vibe urban și arome care te surprind de fiecare dată. Împreună spre performanță!”, a anunțat gruparea din Superligă pe Facebook.

Anunțul lui Dinamo, analizat la Fanatik Superliga

În cadrul ediției de luni a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a subliniat importanța pe care un nou sponsor o are pentru clubul Dinamo. „Sponsorii înseamnă bani, banii înseamnă forță. Au semnat cu un nou sponsor, Stradale. Când o echipă semnează cu un nou sponsor, asta înseamnă bani în plus. Ai niște instrumente ca să te întărești”, a afirmat directorul FANATIK.

„Dinamo are o strategie bună de marketing și de atragere de sponsori. Sunt pe un trend ascendent cu ce face acolo președintele”, a adăugat Robert Niță, completat de Horia Ivanovici: „Andrei Nicolescu e un președinte bun”.

