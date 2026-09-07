ADVERTISEMENT

Andrei Cristea (42 de ani) este ultimul golgeter al României dat de Dinamo București, fiind cel mai bun marcator din Superliga în 2010. Atacantul născut și format la Bacău a lăsat urme în tricoul „câinilor” și grație primulul gol marcat în „minunea de la Liberec”, din 2009, când dinamoviștii au învins în Cehia cu 3-0 și au ajuns în grupele Europa League. Cel care a adus aproape 700.000 de euro în conturile trupei din Ștefan cel Mare în 2011, când a fost vândut la Karlsruhe, a analizat pentru FANATIK startul de sezon al alb-roșilor și a dat verdictul: „Dinamo și-a depus candidatura la titlul de campioană”.

Andrei Cristea, cucerit de Nuno Campos

Andrei, după un sfert din sezonul regulat, Dinamo este liderul clasamentului. Te așteptai la asta?

– Sincer, e o surpriză. Asta pentru că la Dinamo au fost multe schimbări în această vară, de antrenor, jucători, de stil de joc. a reușit într-un timp atât de scurt să-și imprime concepția de joc este de apreciat. Eu nu sunt fanul antrenorilor străini, însă Campos merită felicitări.

ADVERTISEMENT

În afară de sistemul de joc, ce vezi diferit față de perioada Kopic?

– Jucătorii au un joc asumat și sunt mai puțin încrâncenați decât în perioada Kopic, un alt antrenor care mi-a plăcut foarte mult. Nuno Campos pune accent mai mult pe progresie, pe „un-doi-uri”, sunt puține centrări, chiar dacă joacă în 4-4-2, cu două vârfuri, iar uneori în 4-2-2-2. Wingerii intră mult în interior, se joacă des direct pe atacanți, care astfel sunt bine puși în valoare. Sunt ajutați să aibă cifre cu stilul actual de joc al lui Dinamo.

Concurență ca la Medicină în atacul lui Dinamo

Apropo de atacanți, în sfârșit Dinamo are concurență mare în atac.

– Nu așa mare ca în vremea când jucam eu (n.r. – râde), când mai erau Niculescu, Dănciulescu, Marius Niculae, Bratu și Miranda. Eram ca la Medicină, trei pe loc. Plus „Prințul” Cristea, Boștină, Torje și Alexe, eram vreo 10-12 pe trei poziții. Dinamo a avut mai mereu concurență mare în atac, iar când joci 4-4-2 ai nevoie de minimum patru vârfuri apte de joc în lot.

ADVERTISEMENT

Care ți se pare cel mai valoros atacant al lui Dinamo?

– Karamoko. E în formă bună și are și avantajul că poate juca și vârf, și winger. Este foarte tehnic pentru statura lui, are toate șansele să explodeze în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Despre ceilalți, ce părere ai?

– Mi-a plăcut mult Hintsa când a intrat cu Rapid. A aprins lumina în jocul lui Dinamo, a făcut liniște în Giulești! Ca titular, apoi, nu a dat randamentul scontat, însă poate să fie o soluție excelentă ca rezervă, mai ales în meciurile din deplasare, când își poate pune în valoare ruperile de ritm pe care le are. Și Zandbergen a intrat bine cu FCSB, va fi concurență în atacul lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Dinamo a nimerit transferurile!

Nu ai spus nimic de Pușcaș.

– Era un jucător foarte important în naționala de tineret a lui Rădoi, are experiență mare, a jucat în Italia, în Turcia. Putea să ajute Dinamo dacă . El poate fi analizat însă doar după ce își rezolvă problemele de sănătate.

Pe Musi îl vezi vârf?

– E un jucător care îmi place, are calitate, tupeu, însă mi se pare că e între două poziții acum. Are nevoie de încredere, de continuitate, pentru a progresa în continuare. La fel, și Mazilu are nevoie de mai multe minute, însă îi va fi greu în condițiile în care Armstrong și Cîrjan joacă foarte bine și susțin excelent atacanții.

ADVERTISEMENT

Dinamo arată bine și în celelalte compartimente.

– Așa cum a făcut Craiova anul trecut, au nimerit transferurile în vara asta, inclusiv pe fază defensivă. Au adus, în sfârșit, un portar sigur, Bellaarouch, Pascual are un joc solid, Opruț e în vizorul naționalei, pe dreapta sunt doi underi foarte buni, Irimia și Opriș. Se stă bine și în zonă centrală, peste Mărginean a trecut un an, se simte asta în siguranța lui, Soro e o surpriză plăcută.

Ttilul se joacă în trei anotimpuri

Trăgând linie, se poate spune că Dinamo se poate bate la titlu?

– Când în primele opt etape bați Craiova cu 5-0, chiar dacă la olteni au fost și rezerve, când bați în Giulești, când bați clar și pe FCSB nu ai cum să nu zici că nu te bați la titlu. Drumul este însă foarte lung. În România campionatul se joacă în trei anotimpuri, pot apărea surprize, accidentări, probleme financiare. Cu siguranță, FCSB va avea reacție, Craiova – și ea, mai ales după ce drumul ei european se va opri, e de urmărit și Rapidul. Va fi un campionat lung, disputat, dar, da, ținând cont de ce a făcut în startul acestui sezon, Dinamo și-a depus candidatura la titlul de campioană.