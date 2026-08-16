Dinamo și-a găsit jucătorul care poate să-i aducă titlul de campioană. Cât costă să-l cumpere definitiv. Exclusiv

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Alaa Bellarouch (24 de ani) este fotbalistul care-i poate aduce lui Dinamo titlul de campioană în acest sezon și despre care Andrei Nicolescu a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Împrumutat în acest sezon de Dinamo de la Braga, „câinii” au opțiunea unui transfer definitiv pentru suma de 500.000 de euro.

Alaa Bellarouch, jucătorul care poate să-i aducă lui Dinamo titlul de campioană

Alaa Bellarouch face senzație în tricoul lui Dinamo și , grație prestațiilor spectaculoase pe care le-a bifat în poarta lui Dinamo în primele 5 etape ale acestui sezon de SuperLiga. Portarul de origine marocană , mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

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Andrei Nicolescu este încântat de noul portar al lui Dinamo pe care îl consideră acel jucător care poate aduce puncte prețioase pentru echipa lui Nuno Campos în actuala stagiune. „Am câștigat în zona defensivă, la postul de portar, un portar care ne va ajuta anul ăsta să ne batem pentru trofee, adică va fi jucătorul acela care va aduce și el puncte și contează foarte, foarte mult.

(n.r. a apărat 4 meciuri în ultimele două sezoane înainte de venirea la Dinamo) Știm, dar pentru noi a contat foarte mult poziția lui față de ce vrem noi să construim. Poziția lui față de oportunitatea asta. Fiind un jucător care a jucat și în Ligue 1 și fiind un jucător care a venit de la un anumit nivel, uneori ai reacții în care jucătorii îți condiționează venirea, au anumite discursuri referitoare la egoul lor personal. El a venit aici focusat să își câștige postul de titular.

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Niciodată nu a fost vreo discuție despre altceva. Chestia asta ne-a dat încredere suplimentară și ușor, ușor se dovedește că este capabil să se adapteze unui mediu, unui ecosistem în care noi toți suntem în jurul lui și încercăm să-l ajutăm indiferent că a jucat în Ligue 1”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Cât o costă pe Dinamo transferul definitiv al lui Alaa Bellarouch

Andrei Nicolescu a dezvăluit în direct că Dinamo trebuie să plătească suma de 500.000 de euro pentru transferul definitiv al lui Alaa Bellarouch de la Braga, una dintre echipele de top ale Portugaliei. De altfel, președintele lui Dinamo a mărturisit că s-a gândit deja la activarea acestei clauze. Dacă evoluțiile portarului vor fi la fel de solide, atunci Dinamo va plăti imediat clauza unui transfer definitiv.

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„500.000 de euro este clauza unui transfer definitiv de la Braga și ne-am gândit să o activăm înainte de a începe campionatul. Tocmai de aceea am acceptat-o și am setat-o. Era clar că este o opțiune pe care să o aducem cât mai accesibilă pentru noi ca spre finalul campionatului să avem această opțiune.

Dacă lucrurile merg așa, o să activăm, pare foarte logic. A contat foarte mult și dialogul pe care l-am avut cu el pentru a veni aici. Am simțit în el ceea ce vrea Nuno Campos să construiască în profilul psihologic al jucătorului”, a mai spus Andrei Nicolescu.

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400.000 de euro este cota de piață a lui Alaa Bellarouch, conform Transfermarkt.com

1,89 m este înălțimea lui Alaa Bellarouch