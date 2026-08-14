Dinamo și-a găsit omul de gol! Atacantul de națională revine la antrenamente

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După ce s-a operat de hernie inghinală la începutul verii, George Pușcaș (30 de ani) este foarte aproape de a reveni pe teren. Atacantul care a ratat pregătirea dinaintea sezonului este gata să se întoarcă la antrenamente.

Atacantul lui Dinamo revine la antrenamente

Dinamo are un start de sezon bun în SuperLiga și este echipa care a marcat cele mai multe goluri în primele patru etape. Chiar și așa, antrenorul Nuno Campos mai are nevoie de jucători, iar în curând îl va putea avea la dispoziție și pe George Pușcaș.

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Președintele Andrei Nicolescu a anunțat că atacantul a trecut cu bine peste operație de hernie inghinală și este apt să se pregătească alături de ceilalți coechipieri. Însă, revenirea sa pe gazon este prevăzută abia pentru luna octombrie.

”Pușcaș e în revenire, săptămâna asta începe antrenamentele după o nouă perioadă în care a oscilat și, sperăm noi, după pauza competițională din septembrie să fie apt pentru a ne putea ajuta”, a declarat Nicolescu, la .

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Așadar, cel mai devreme, George Pușcaș ar putea să joace din nou pentru Dinamo în etapa a 11-a din SuperLiga. Atunci, trupa lui Nuno Campos va întâlni, în deplasare, nou promovata Sepsi OSK.

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Pușcaș își prelungește înțelegerea cu Dinamo

George Pușcaș, care a fost măcinat de probleme medicale și după ce a venit la Dinamo, mai are contract cu ”roș-albii” până la finalul actualului sezon. Însă, Andrei Nicolescu a precizat la FANATIK SUPERLIGA că există un pentru încă un an.

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”Am avut niște discuții mai lungi, am ajuns la o concluzie. Îl așteptăm că e plecat cu mai multe tratamente, va veni în România, și probabil o vom închide. O prelungire a contractului pe încă un an. Ne-am înțeles, adică din discuția avută cu el cred că toată lumea e pozitivă și avem și aceleași repere despre ce trebuie să facem în viitor”, a spus el.

Pușcaș l-a impresionat pe Nuno Campos

În ciuda faptului că nu a putut fi prezent la antrenamente de la sosirea lui Nuno Campos, tehnicianul portughez s-a arătat încântat de felul în care George Pușcaș s-a comportat pe timpul recuperării și .

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”Din primul moment am văzut că este un mare profesionist. Face absolut tot ce ține de el pentru a se recupera și pentru a ajuta echipa. Uneori lucrurile nu merg așa cum ne dorim. În cazul lui, își dorește foarte mult să revină, dar situația este cea care este.

Poate că pe viitor va trebui să aibă o abordare diferită pentru a ajunge la 100% din punct de vedere fizic. Nu este însă partea mea de muncă, ci ține de departamentul medical și de el. Sunt convins că face tot posibilul pentru a reveni cât mai bine. Pușcaș este jucătorul lui Dinamo și mă bazez pe toți jucătorii care fac parte din lot”, a afirmat Nuno Campos.