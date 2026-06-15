Dinamo și-a prezentat echipamentul pentru viitorul sezon. Fanii ”câinilor” au luat foc în mediul online. Video

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După ce a ratat prezența în cupele europene și l-a înlocuit pe Zeljko Kopic cu Nuno Campos, Dinamo a prezentat echipamentele în care va juca în stagiunea următoare. Trei jucători ai ”câinilor” au fost modele pentru o zi.

Cum arată echipamentul lui Dinamo pentru sezonul următor

După ce s-a reunit la sfârșitul săptămânii trecute și , Dinamo și-a prezentat echipamentele Puma pentru sezonul următor. Iar tricourile le-au fost dezvăluite fanilor de mijlocașul Andrei Mărginean, fundașul Matteo Duțu și atacantul Ianis Tarbă.

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”Indiferent unde ești, Dinamo rămâne cu tine. Acum îl poți lua și tu peste tot. Personalizat pentru tine. Pregătit să te reprezinte. Dinamo. Același. Mai departe”, este mesajul postat pe contul de Facebook al grupării.

Tricoul principal va fi roșu cu dungi albe subțiri și cu mâneci albe. Cel secundar este alb complet, iar cel de-al treilea este stilizat în negru și maro, cu mâneci negre și guler și inscripții de culoare roșie.

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Există și un element care cu siguranță va stârni discuții aprinse. Pe față apare și noua siglă a clubului Dinamo, una contestată puternic de fanii înfocați ai ”câinilor”, dar și de marile glorii ale clubului.

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Cât costă noile tricouri ale lui Dinamo

Conducerea clubului ”roș-alb” a anunțat că noile echipamente au fost puse la vânzare, iar fanii își pot face deja precomandă. Prețul unui tricou este de 440 de lei, dar cei care vor comanda până la 1 iulie vor primi o reducere de 10%, astfel că vor trebui să achite doar 396 de lei.

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”Echipamentele pentru sezonul 2026-2027 sunt aici! Noul echipament Puma este disponibil acum în Shop, iar campania de Precomandă a început! Profită de beneficiile exclusive până pe 1 iulie: 10% reducere la achiziția echipamentului, personalizare gratuită, livrare gratuită, participare la tombolă pentru bilete VIP Experience, banderolă ‘Dinamo suntem toți!’ – opțională, disponibilă exclusiv în perioada de Precomandă!”, a mai precizat clubul Dinamo în mediul online.

Suporterii lui Dinamo, deranjați de noua siglă

În data de 4 mai, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, și a precizat că își dorește un nou început pentru club. Modificarea i-a înfuriat la culme pe fani, care au protestat vehement. Chiar la meciul de baraj pentru locul de Conference League, pierdut cu FCSB, și au intrat în peluză abia în minutul 10.

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Deranjați de faptul că noua siglă apare pe tricourile în care favoriții vor evolua în sezonul viitor, fanii dinamoviști au luat cu asalt pagina de Facebook a clubului și au lăsat comentarii care mai de care mai dure.

”Urâtă rău sigla…zic pas anul asta…să le ia Andrei N pe toate”, ”Nu cumpăr tricou cu stema asta nouă niciodată” sau ”Până acum am susținut activitatea ta la club Andrei Nicolescu, dar peste bătaia asta de joc cu echipamentele nu se poate trece! Dacă vreți încasări refaceți tricourile!”, sunt câteva mesaje ale suporterilor.

”În Europa nu jucăm, reveniți naibii la stema actuală și gândiți o altă stemă împreună cu noi, suporterii!”, ”Nu vă este rușine să îl puneți pe Hîldan lângă hidoșenia aia de stemă?” sau ”Doamne ferește în cel hal poate arăta echipamentul cu mizeria aia de siglă”, sunt alte comentarii ale fanilor.