Dinamo și-a prezentat ultimele patru transferuri înainte de derby-ul cu FCSB: „Sper să câștigăm!”. Video

FANATIK a anunțat în exclusivitate transferurile lui , și , precum și cele ale lui ,

După ce și al atacantului italian au căzut, oficialul dinamovist se gândește în continuare să mai aducă jucători ținând cont de situația sportivă dificilă, cu doar șase puncte în primele șapte etape și patru înfrângeri consecutive.

Conferința de prezentare a celor patru achiziții ale lui Dinamo

Dinamo se apropie de finalul campaniei de transferuri și a prezentat încă patru jucători. Președintele clubului, Iuliu Mureșan, a reușit să aducă nu mai puțin de opt jucători în doar cinci zile de la ridicarea interdicției la transferuri, singurele eșecuri fiind cel al lui Cătălin Carp și al atacantului italian Pietro Iemmello, care nu au mai ajuns în cele din urmă în „Groapă”.

Iuliu Mureșan a început cu o scurtă prezentare a fiecărui jucător: „Plamen Iliev a fost la o echipă foarte bună. A jucat la Astra, dar și la Ludogorets. Cu Mirko am lucrat la CFR. E cetățean bulgar și e bine că e comunitar. Pe Itu îl cunosc de la Cluj și de la Dej, îl știu și pe tatăl lui de mulți ani. A dat și sapte goluri ca mijlocas si are talent. Campania de transferuri cred că s-a încheiat în proporție de 90%. Mai avem discuții cu un singur jucător. Să vedem dacă reușim să îl aducem. Sunt mulțumit, dar să vedem dacă ei își vor demonstra valoarea.

Țîră e talentat și sper să și-l validezi. Va fi greu primele săptămâni, dar așa cum a dat gol în secunda 30, îl mai așteptăm noi și încă 30 de secunde să marcheze. Sper ca împreună cu ceilalți să facem un grup puternic și unit și deja se vede maturitatea și experiența de la primul antrenament. Sper ca acum să fim feriți de orice fel de griji”, a fost introducerea lui Iuliu Mureșan.

Plamen Iliev și Mirko Ivanovski au vorbit excelent în limba română: „Îmi cer scuze dacă greșesc ceva”

Plamen Iliev: „Îmi cer scuze dacă greșesc ceva. Mă bucur că am semnat cu Dinamo și știe toată lumea că e una dintre cele mai bune echipe, chiar dacă nu e o perioadă ok. Sper să ajutăm clubul cum putem și să intrăm cât mai repede în formă bună și să ne ajutăm colegii și echipa. Îl cunosc bine pe Claudiu Keșeru, chiar dacă nu am jucat foarte mult împreună. Îi doresc baftă dar după meciul cu noi”.

Mirko Ivanovski: „Îmi pare rău dacă greșesc și eu ceva în română. Nu am uitat limba după șapte-opt ani. Sunt foarte bucuros și fericit că am semnat cu Dinamo, un club mare în Europa și cu cei mai buni spectatori. Am venit să ajutăm cât de mult putem și promit că voi da 100%. Vom vedea ce rezultate vom avea”.

Cătălin Itu: „Vreau să le mulțumesc tuturor pentru cum am fost primit. Sunt sigur că vom face o figură frumoasă. Sper să facem fericiți fanii care au fost alături și la bine și la greu. Sunt foarte surprins de felul în care am fost primit”.

Cătălin Țîră: „În primul rând vreau să mulțumesc conducătorilor pentru încredere. Am crescut opt ani la acest club și mi s-a îndeplinit un vis să joc la Dinamo. Sunt fericit să fac parte din această familie cu suporteri minunați. Avem nevoie de puncte și sper să câștigăm cu FCSB”.

Deși valoarea lotului lui Dinamo a crescut destul de mult după aceste transferuri, la fel ca media de vârstă a echipei care era cu puțin timp în urmă cea mai scăzută din Casa Pariurilor Liga 1, jucătorii aduși în Ștefan cel Mare au puține meciuri în picioare sau deloc în ultimele luni, așa cum FANATIK .