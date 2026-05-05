Sport

Dinamo și-a pus suporterii în cap! Peluza Cătălin Hîldan anunță proteste după prezentarea noii sigle

Scandal uriaș în „Ștefan cel Mare”! Noua siglă a lui Dinamo, făcută praf de fani. Mesajul postat de Peluza Cătălin Hîldan. „Opriți mizeria!”. Cine s-a alăturat protestului.
Alex Bodnariu
05.05.2026 | 22:55
Dinamo sia pus suporterii in cap Peluza Catalin Hildan anunta proteste dupa prezentarea noii sigle
ULTIMA ORĂ
Proteste la adresa noului logo Dinamo. „Opriți mizeria!”
ADVERTISEMENT

Luni, 4 mai 2026, conducerea lui Dinamo București a detonat o bombă în comunitatea suporterilor roș-albi. Clubul a publicat pe rețelele de socializare sigla pe care o va folosi începând cu sezonul 2026-2027. Suporterii au demarat un protest prin intermediul rețelelor de socializare.

Dinamo își schimbă sigla. Suporterii protestează

Schimbarea a venit dintr-o necesitate juridică și administrativă, cu implicații directe asupra viitorului european al clubului. Conform regulamentelor FRF și UEFA, începând din 2025, cluburile care solicită licența pentru participarea în cupele europene sunt obligate să dețină sub control exclusiv stema, siglele, mărcile și culorile oficiale. Problema era că sigla cu cei doi câini nu aparținea clubului. Logo-ul pe care Dinamo îl folosea era împrumutat de la ACS FC Dinamo și îi aparținea lui Nicolae Badea.

ADVERTISEMENT

Sigla veche, iubită de generații întregi de suporteri, avea o poveste bogată. Cei doi câini roșii au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar emblema a fost actualizată în 2004, după un an fantastic în care echipa pregătită de Ioan Andone a cucerit eventul. Cu acel logo, Dinamo a câștigat un titlu, două Cupe ale României, o Cupă a Ligii și două Supercupe.

Noua siglă renunță complet la cei doi câini și propune o reinterpretare a literei „D”, cu modificarea notabilă că apare un câine în mijlocul literei, ca o prelungire a buclei din partea stângă jos a D-ului. Graficienii au ajuns la varianta unui „D” stilizat diferit, care a produs valuri de nemulțumire în rândul dinamoviștilor.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24.ro
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan

Proteste la adresa noului logo Dinamo. „Opriți mizeria!”

În mediul online, fanii dinamoviști au respins în proporție covârșitoare noua stemă. Peluza Cătălin Hîldan a anunțat public că nu este de acord cu noua emblemă, mesajul fiind semnat de toate grupările galeriei: Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi și Furia. Și Sud Dinamo a postat imaginea noii sigle tăiate, alături de mesajul „Opriți mizeria!”.

ADVERTISEMENT
Prima dată în 124 de ani! Noul echipament al lui Real Madrid a...
Digisport.ro
Prima dată în 124 de ani! Noul echipament al lui Real Madrid a "scăpat" pe internet

„Peluza Cătălin Hîldan nu este de acord cu această „emblemă”. Semnatari: Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi, Furia”, a scris PCH pe pagina de Facebook

ADVERTISEMENT
Cele două cuvinte ale lui David Popovici care i-au viralizat o postare. Peste...
Fanatik
Cele două cuvinte ale lui David Popovici care i-au viralizat o postare. Peste 12 mii de aprecieri în câteva ore
Zeljko Kopic a rememorat exact momentul care l-a făcut să devină antrenor: „Nu...
Fanatik
Zeljko Kopic a rememorat exact momentul care l-a făcut să devină antrenor: „Nu eram fericit cu ce am realizat ca jucător!”
Ce mașină de lux și-a achiziționat David Miculescu. Fotbalistul lui FCSB a cheltuit...
Fanatik
Ce mașină de lux și-a achiziționat David Miculescu. Fotbalistul lui FCSB a cheltuit peste 100.000 de euro
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Anamaria Prodan a luat o decizie radicală după relația cu Laurențiu Reghecampf: ”Am...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a luat o decizie radicală după relația cu Laurențiu Reghecampf: ”Am fost nebună”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!