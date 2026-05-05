Dinamo și-a pus suporterii în cap! Peluza Cătălin Hîldan anunță proteste după prezentarea noii sigle

Luni, 4 mai 2026, conducerea lui Dinamo București a detonat o bombă în comunitatea suporterilor roș-albi. Clubul a publicat pe rețelele de socializare sigla pe care o va folosi începând cu sezonul 2026-2027. Suporterii au demarat un protest prin intermediul rețelelor de socializare.
Schimbarea a venit dintr-o necesitate juridică și administrativă, cu implicații directe asupra viitorului european al clubului. Conform regulamentelor FRF și UEFA, începând din 2025, cluburile care solicită licența pentru participarea în cupele europene sunt obligate să dețină sub control exclusiv stema, siglele, mărcile și culorile oficiale. Problema era că sigla cu cei doi câini nu aparținea clubului. Logo-ul pe care Dinamo îl folosea era împrumutat de la ACS FC Dinamo și îi aparținea lui Nicolae Badea.
Sigla veche, iubită de generații întregi de suporteri, avea o poveste bogată. Cei doi câini roșii au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar emblema a fost actualizată în 2004, după un an fantastic în care echipa pregătită de Ioan Andone a cucerit eventul. Cu acel logo, Dinamo a câștigat un titlu, două Cupe ale României, o Cupă a Ligii și două Supercupe.
Noua siglă renunță complet la cei doi câini și propune o reinterpretare a literei „D”, cu modificarea notabilă că apare un câine în mijlocul literei, ca o prelungire a buclei din partea stângă jos a D-ului. Graficienii au ajuns la varianta unui „D” stilizat diferit, care a produs valuri de nemulțumire în rândul dinamoviștilor.
În mediul online, fanii dinamoviști au respins în proporție covârșitoare noua stemă. Peluza Cătălin Hîldan a anunțat public că nu este de acord cu noua emblemă, mesajul fiind semnat de toate grupările galeriei: Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi și Furia. Și Sud Dinamo a postat imaginea noii sigle tăiate, alături de mesajul „Opriți mizeria!”.
„Peluza Cătălin Hîldan nu este de acord cu această „emblemă”. Semnatari: Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi, Furia”, a scris PCH pe pagina de Facebook