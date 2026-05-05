Dinamo și-a pus suporterii în cap! Peluza Cătălin Hîldan anunță proteste după prezentarea noii sigle

Luni, 4 mai 2026, conducerea lui Dinamo București a detonat o bombă în comunitatea suporterilor roș-albi. Clubul a publicat pe rețelele de socializare sigla pe care o va folosi începând cu sezonul 2026-2027. Suporterii au demarat un protest prin intermediul rețelelor de socializare.

Dinamo își schimbă sigla. Suporterii protestează

Schimbarea a venit dintr-o necesitate juridică și administrativă, cu implicații directe asupra viitorului european al clubului. . Problema era că sigla cu cei doi câini nu aparținea clubului. Logo-ul pe care Dinamo îl folosea era împrumutat de la ACS FC Dinamo și îi aparținea lui Nicolae Badea.

Sigla veche, iubită de generații întregi de suporteri, avea o poveste bogată. Cei doi câini roșii au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar emblema a fost actualizată în 2004, după un an fantastic în care echipa pregătită de Ioan Andone a cucerit eventul. Cu acel logo, Dinamo a câștigat un titlu, două Cupe ale României, o Cupă a Ligii și două Supercupe.

, cu modificarea notabilă că apare un câine în mijlocul literei, ca o prelungire a buclei din partea stângă jos a D-ului. Graficienii au ajuns la varianta unui „D” stilizat diferit, care a produs valuri de nemulțumire în rândul dinamoviștilor.

Proteste la adresa noului logo Dinamo. „Opriți mizeria!”

În mediul online, fanii dinamoviști au respins în proporție covârșitoare noua stemă. Peluza Cătălin Hîldan a anunțat public că nu este de acord cu noua emblemă, mesajul fiind semnat de toate grupările galeriei: Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi și Furia. Și Sud Dinamo a postat imaginea noii sigle tăiate, alături de mesajul „Opriți mizeria!”.

„Peluza Cătălin Hîldan nu este de acord cu această „emblemă”. Semnatari: Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi, Furia”, a scris PCH pe pagina de Facebook