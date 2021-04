Dinamo și-a recăpătat optimismul după victoria cu FC Voluntari: „Sper să se așeze lucrurile și pentru noi”

Este o bucurie fără margini în tabăra lui Dinamo, după victoria 2-0 obținută pe propriul teren contra Voluntariului. Cu aceste trei puncte, elevii lui Dusan Uhrin urcă pe loc de baraj și păstrează vie speranța într-o nouă salvare de la retrogradare.

La finalul meciului, Mihai Eșanu, revenit între buturi după accidentarea suferită la Campionatul European U21 din Ungaria, a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor și s-a arătat optimist în privința meciurilor rămase de disputat în play-out-ul Ligii 1

„Ne bucurăm că am întrerupt această serie neagră, pentru că 13 meciuri fără victorie e prea mult pentru Dinamo”, a subliniat tânărul goalkeeper al „câinilor”, evitând să discute, însă, despre problemele financiare.

Jucătorii lui Dinamo exultă după victoria cu FC Voluntari

„Cel mai greu moment pentru un fotbalist este că nu poate să joace și să se antreneze. Mai ales acum, într-o astfel de situație, este foarte frustrant pentru un fotbalist să nu-și poată ajuta echipa.

Ne bucurăm că am întrerupt această serie neagră, pentru că 13 meciuri fără victorie e prea mult pentru Dinamo. Nu am știut că a fost adus un preot la stadion, am aflat de pe rețelele de socializare. Se pare că a fost de bun augur.

Problemele financiare nu e cazul să le discutăm public. Cu această victorie, sper să se așeze lucrurile și pentru noi, dar dacă nu o ținem pe această linie e în zadar”, a declarat Mihai Eșanu la finalul meciului cu FC Voluntari.

Nemec: „Am avut nopți nedormite. E foarte dificil din punct de vedere mental”

În schimb, Adam Nemec, marcatorul ultimului gol al acestei partide, nu s-a sfiit să admită că seria de 15 meciuri fără victorie și problemele financiare cu care se confruntă Dinamo și-au pus foarte serios amprenta asupra mentalului său.

„Aceste trei puncte ar fi trebuit să vină mai devreme, nu astăzi. Nu știu despre alții, dar când nu câștigăm 15 meciuri, eu unul nu pot să dorm noaptea. Nu e deloc ușor, mai ales pentru mental.

Fiecare înfrângere te doboară. Aceste trei puncte se pot dovedi extrem de importante la finalul sezonului. Sper ca astăzi să fi început o perioadă mult mai bună pentru noi.

Jucăm la fiecare trei zile și nu avem timp de antrenamente în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să ne odihnim, să ne motivăm unul pe celălalt și să dăm tot ce avem mai bun. Jucăm pentru noi, pentru viitorul nostru. O eventuală retrogradare ar rămâne în CV-ul fiecăruia dintre noi”, a explicat atacantul dinamovist.