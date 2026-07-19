Dinamo și-a transformat „bestia” de 300.000 de euro! Gafa observată de suporterii „câinilor”. Foto Exclusiv

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După ce a primit numeroase critici pentru culoarea autocarului, clubul Dinamo București a decis să recolanteze „mastodontul” de 300.000 de euro. Astfel, „câinii” au transformat culoarea vișinie în roșu aprins și alb, însă au făcut o nouă gafă în ceea ce privește numărul de Cupe ale României câștigate de club.

Dinamo și-a recolantat autocarul după sutele de critici! Care este noua greșeală în designul ales

Pe lângă noile transferuri, Dinamo a venit cu mai multe noutăți pentru suporteri în acest sezon. „Câinii roșii” au echipamente noi, o nouă emblemă, iar la primul meci din acest sezon, cel contra Petrolului Ploiești,

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Culoarea veche i-a enervat cumplit pe suporteri, așa că Dinamo a revenit la alb și roșu aprins. Totuși, fanii au observat imediat o greșeală în designul autocarului. În secțiunea în care sunt trecute trofeele câștigate de echipă, numărul Cupelor României este trecut ca fiind 12, dar în realitate Dinamo a câștigat acest titlu de 13 ori.

Momentul în care autocarul lui Dinamo a ajuns la stadion

Totuși, majoritatea fanilor au fost încântați. Ce au scris suporterii pe rețelele de socializare

Această greșeală a numărului de trofee nu a părut să fie atât de gravă precum cea a culorii alese inițial. În majoritatea comentariilor, suporterii au felicitat conducerea pentru noul „look” al autocarului, însă :

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„Bravo, tată! Altă treabă… nu vișiniul de anul trecut. Acum mai arată a Dinamo, în sfârșit ceva frumos după prostia aia de siglă”; „Foarte frumos! Bravo! Bine că nu are noua siglă pe el!” „Faină noua colantare a autocarului”; „Superb! Altă viață… felicitări!”, au fost doar câteva dintre comentariile de apreciere.