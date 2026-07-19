Sport

Dinamo și-a transformat „bestia” de 300.000 de euro! Gafa observată de suporterii „câinilor”. Foto Exclusiv

După ce și-a enervat suporterii la culme prin culoarea vișinie a autocarului, Dinamo a făcut o nouă gafă! „Câinii” și-au recolantat „bestia”, dar au greșit numărul de trofee
Ciprian Păvăleanu
19.07.2026 | 20:20
Dinamo sia transformat bestia de 300000 de euro Gafa observata de suporterii cainilor Foto Exclusiv
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Autocarul lui Dinamo a fost recolantat. Foto: Renato Angelescu / FANATIK
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După ce a primit numeroase critici pentru culoarea autocarului, clubul Dinamo București a decis să recolanteze „mastodontul” de 300.000 de euro. Astfel, „câinii” au transformat culoarea vișinie în roșu aprins și alb, însă au făcut o nouă gafă în ceea ce privește numărul de Cupe ale României câștigate de club.

Dinamo și-a recolantat autocarul după sutele de critici! Care este noua greșeală în designul ales

Pe lângă noile transferuri, Dinamo a venit cu mai multe noutăți pentru suporteri în acest sezon. „Câinii roșii” au echipamente noi, o nouă emblemă, iar la primul meci din acest sezon, cel contra Petrolului Ploiești, au venit la stadionul „Ilie Oană” în autocarul proaspăt recolantat.

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Culoarea veche i-a enervat cumplit pe suporteri, așa că Dinamo a revenit la alb și roșu aprins. Totuși, fanii au observat imediat o greșeală în designul autocarului. În secțiunea în care sunt trecute trofeele câștigate de echipă, numărul Cupelor României este trecut ca fiind 12, dar în realitate Dinamo a câștigat acest titlu de 13 ori.

Momentul în care autocarul lui Dinamo a ajuns la stadion

Totuși, majoritatea fanilor au fost încântați. Ce au scris suporterii pe rețelele de socializare

Această greșeală a numărului de trofee nu a părut să fie atât de gravă precum cea a culorii alese inițial. În majoritatea comentariilor, suporterii au felicitat conducerea pentru noul „look” al autocarului, însă nu s-au putut abține să înțepe din nou cu privire la controversata siglă:

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„Bravo, tată! Altă treabă… nu vișiniul de anul trecut. Acum mai arată a Dinamo, în sfârșit ceva frumos după prostia aia de siglă”; „Foarte frumos! Bravo! Bine că nu are noua siglă pe el!” „Faină noua colantare a autocarului”; „Superb! Altă viață… felicitări!”, au fost doar câteva dintre comentariile de apreciere.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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