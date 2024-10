Dinamo și DDB contraatacă după ce poliția a deschis o anchetă cu privire la vânzarea biletelor de către APCH: „Sunt foarte trist și mâhnit”

a Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiul București. Andrei Nicolescu și președintele DDB au lămurit pentru FANATIK această speță.

Andrei Nicolescu respinge categoric orice ilegalitate comisă de DDB în relația cu Dinamo: „Toate lucrurile sunt în regulă”

Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a ținut să lămurească odată pentru totdeauna acest subiect: „Nu este nimic senzațional. Este o plângere penală, o urmărire in rem, și e normal ca polițistul care a primit această sesizare să facă demersuri să vadă ce se întâmplă exact”.

Oficialul lui Dinamo susține cu tărie faptul că programul DDB este 100% curat: „Eu știu că Asociația Peluza Cătălin Hîldan a mai fost obiectivul unei operațiuni de verificare de la ANAF cu privire la aceste documente și toate lucrurile sunt în regulă.

Am vorbit și cu Răzvan Zăvăleanu și Claudiu Balog. Ei au fost acolo, au predat toate documentele necesare, au făcut toate clarificările. E doar o… Și eu dacă vă dau pe dumneavoastră în judecată acuma și vă fac o plângere penală cineva va trebui să cerceteze. Trebuie să facă niște demersuri normale”.

Andrei Nicolescu a explicat ce au cerut autoritățile de la clubul Dinamo: „Chiar nu este nicio problemă”

Andrei Nicolescu a dezvăluit cum este implicată Dinamo în această anchetă: „Au cerut o situație în legătură cu o potențială vânzare de bilete de către APCH în numele clubului. Acest lucru însă nu s-a întâmplat.

Ei au vândut bilete virtuale, care nu aveau absolut nicio legătură cu biletele vândute de club. Chiar nu este absolut nicio problemă”, a închis subiectul oficialul lui Dinamo.

Eduard Ziriakus-Galan, președintele DDB, comentarii acide pentru Fanatik: „Sunt foarte trist și mâhnit”

, care a avut niște comentarii importante de făcut: „Cineva a făcut o plângere penală. Oricine o poate o face și organele abilitate sunt obligate să verifice dacă are temei acea plângere penală. De aici până la ‘liderii DDB anchetați penal’ e cale lungă. Ce poți să mai spui altceva? Sunt foarte trist și mâhnit.

Speța se referă la faptul că noi am fi impersonat clubul și am fi vândut biletele în numele lui Dinamo pentru acces evenimente, ceea ce e total fals. Noi nu am delapidat clubul de bani și apoi să îi dăm împrumut”.

Reprezentantul fanilor-acționari susține clar și răspicat că nu există nicio dovadă în sprijinul acestei anchete: „Pentru asta s-au cerut contracte între programul DDB, APCH și club, cum că noi am fi avut dreptul să vindem bilete. Nu există pentru că noi nu am vândut, nu vom vinde și nu s-au vândut niciodată bilete pentru evenimentele pe care le organizează clubul.

Noi am făcut doar niște evenimente virtuale cu donații. E o mare diferență. Ăia 5 lei pe care fiecare suporter i-a dat pe un bilet sau 2,5 lei, toți acei bani mergeau la Dinamo. Absolut toți banii, fiecare leu, nu doar o parte din ei. Nu există nicio dovadă care să sprijine o astfel de acuzație. Toată această poveste mi-a lăsat un gust amar”,a mai declarat Eduard Ziriakus-Galan, în exclusivitate pentru site-ul nostru. Despre acest subiect a scris și .