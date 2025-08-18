Dinamo şi restul lumii! Cele mai tari transferuri din Liga Naţională de handbal masculin. Se naşte o nouă forţă?!

Liga Zimbrilor este dominată autoritar de un deceniu de Dinamo. Clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare este marea favorită şi în noul sezon, unul care se va desfăşura cu trei formaţii mai puţin, aşa cum FANATIK .

Dinamo şi restul lumii! Cele mai tari transferuri din Liga Naţională de handbal masculin

CSM Bacău, CSM Odorheiu Secuiesc şi CSM Focşani nu pot participa în Liga Naţională din cauza problemelor financiare. Rămân astfel 11 formaţii, nu va retrograda nimeni şi doar ultima clasată va merge la baraj.

Cu toate acestea, . Conform regulamentului, „militarii” nu au avut drept de a pretinde unul dintre locurile vacante, în condiţiile în care nu au prins nici barajul. A fost luată în calcul şi schimbarea regulamentului astfel încât măcar Steaua să poată ocupa unul dintre locurile libere. Dar acest lucru nu se va întâmpla.

În acest peisaj, Dinamo rămâne gigantul care are şanse uriaşe de a-şi păstra coroana, mai ales că a fost şi cea mai activă echipă pe piaţa transferurilor. Potaissa Turda şi Minaur Baia Mare au schimbat puţin.

Cele mai tari tansferuri din Liga Zimbrilor la echipele de top:

Dinamo: , , Sam Bellahcene (Stuttgart), Andrei Buzle (CSM Constanța), Tom Pelayo (Dunkerque), Roman Dodică (CSM București), Ionuț Nistor (CSM Constanța). Antrenor: Paulo Perreira,

Potaissa Turda: Luca Spurio (SCM Timișoara), Rareș Horotan (Academia Minaur), Ivan Mosic (HC Buzău). Antrenor: Horaţiu Gal

Minaur Baia Mare: Darius Makaria (CSU Suceava), David Pavlov (CSM Focșani), Ovidiu Ardelean (CSM Făgăraș), Mohamed Zeinelabedin Ali (Bank of National Egypt). Antrenor: Nuno Farelo, în locul lui Alexandru Sabou

HC Buzău: Gabrielius Virbauskas (CSM Bacău), Alexandru Tărâță (Steaua), Lukasz Gogola (KS Azoty-Pulawy), Csog Vencel (CSU Suceava), Vitaly Komogorov (CSM Constanța), Nemanja Grbovic (Steaua), Zeljko Sukic (RK Leotar).

Poli Timişoara intră în lupta pentru cupele europene! CSM Constanţa o ia de la zero

Iar în lupta pentru cupele europene avem un „new-entry”: Poli Timişoara, unde a venit selecţionerul George Buricea şi 11 noi jucători, conform . CSM Constanţa o ia de la zero alături de Marius Stavrositu şi Aihan Omer, cu 13 jucători noi:

SCM Poli Timișoara: Valentino Ravnic (CSM Constanța), Josip Božić Pavletic (Istres), Zakhar Denysov (Motor Zaporojie), Thiago Alves Ponciano (La Rioja). Risto Vujacic (Ramat Hasharon), Raul Nantes Campos (CSM București), Aron Dedu (CSM Odorheiu Secuiesc), Dan Vasile (CSM Constanța), Alexandru Andrei (CSM Constanța), Andras Szasz (CSM Constanța), Zoran Nikolić (CSM Constanța). Antrenor: George Buricea, în locul lui Pero Milosevic

CSM Constanţa: Mihai Dobra (CSM Odorheiu Secuiesc), Adama Sako (Tatran Presov), Daniel Susanu (HC Buzău), Khazein Rustamov (Sloboda Tuzla), Alexandru Pașca (Steaua), Marius Cloșcă (CSM Focșani), Gabriel Bujor (CSM Bacău), Mihai Bujor (CSM Bacău), Tudor Buguleț (Dinamo), Teodor Ștefan (CSM Sighișoara), Gabriel Masuca Teca (CSM Sighișoara), Alexandru Popa (CSM Făgăraș), Marian Negru (CSM Făgăraș). Antrenori: Marius Stavrositu şi Aihan Omer, în locul lui George Buricea

Noua ediţie din Liga Zimbrilor începe pe 7 septembrie

Dinamo va juca în noul sezon din EHF Champions League, în timp ce Potaissa Turda şi Minaur Baia Mare joacă în EHF European League, vicecampionii fiind calificaţi direct în faza grupelor. HC Buzău va evolua în Europa Cup.

Noua ediţie din Liga Zimbrilor va debuta pe data de 7 septembrie. Până atunci, la Bistriţa va avea loc Supercupa României, pe 21 şi 22 august, la care vor participa: Dinamo, Potaissa, Minaur şi Buzău.