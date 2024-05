Dinamo şi trei echipe de Bundesliga în EHF European League! Totul despre turneul Final Four de la Hamburg

, şi s-a calificat în turneul Final Four din EHF European League. Echipa lui Xavi Pascual este singura din afara Germaniei calificată în această fază.

Dinamo şi trei echipe de Bundesliga în EHF European League! Vineri e tragerea la sorţi

Weekendul final va avea loc tot în Germania, la Hamburg, pe 25-26 mai. Iar Dinamo se luptă pentru trofeu cu Flensburg, Fuchse Berlin şi Rhein-Neckar Lowen, echipe de prim rang în Bundesliga.

Tragerea la sorţi a semifinalelor este programată vineri, de la ora 12:00. Dinamo este deja campioana României, fiind neînvinsă. Fuchse Berlin şi Flensburg sunt pe 2 şi pe 3 în Bundesliga, Rhein-Neckar fiind mai jos, pe locul 12.

Xavi Pascual vrea să joace finala: “Sunt trei echipe care pot evolua în Liga Campionilor”

La revenirea în ţară, în a doua competiţie intercluburi europeană, iar “dulăii” au capacitatea să joace mai bine decât au făcut-o la Skjern:

“Eu cred că nu este nivelul maxim al lui Dinamo, avem nevoie să jucăm la fel și în repriza a doua, dar e foarte complicat, pentru că nu toți jucătorii sunt 100%. Avem jucători accidentați, am făcut un efort mare ieri, trebuie să-i recuperăm pentru acest Final Four.

Sunt trei echipe care pot evolua în Liga Campionilor, pentru noi e o experiență mare și vom pregăti bine meciurile și vom vedea ce se întâmplă. În acest moment eu nu m-am gândit la ce șanse avem, ne jucăm șansa, vom încerca să câștigăm primul meci și după vom vedea, cel mai important e că avem timp să recuperăm jucătorii.

“Un meci precum acesta nu are nevoie de motivație”

E fantastic, obiectivul e măreț, am stabilit de când am început sezonul că se poate ajunge la Final Four, e incredibil, pentru noi e un sezon foarte important. Un meci precum acesta nu are nevoie de motivație, cred că echipa știe bine că acasă n-am făcut un meci bun, dar am jucat incredibil acum.

Eu sunt foarte exigent, asta e realitatea, am atins un obiectiv mare, ok, dar acum obiectivul e schimbat. Pentru noi acum obiectivul în Final Four e finala, după să încercăm să o câștigăm. Toată lumea vorbea la începutul sezonului că putem câștiga această competiție, e dificil pentru că avem echipe puternice rămase în competiție, dar mergem acolo și vedem”, a spus Pascual la revenirea în ţară.

Urmează meciurile internaţionale! România, baraj cu Cehia pentru Mondiale

Pentru echipele de club urmează acum o pauză de două săptămâni. România joacă pe 8 şi 12 mai barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin, după o pauză de 14 ani.

“Tricolorii” vor întâlni Cehia la Baia Mare pe 8 mai, de la ora 17:30. Returul este programat la Brno, în Cehia. Apoi, după “dubla” de baraj se vor relua şi meciurile de club şi Xavi Pascual se va concentra pe Final Four-ul de la Hamburg.