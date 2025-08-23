Dinamo, start lansat cu primul trofeu al sezonului! Cum s-au adaptat noile transferuri și ce așteptări au „dulăii” de la noul sezon

Dinamo a început cu dreptul noua stagiune handbalistică. „Dulăii” au câştigat a 8-a Supercupă a României din palmares după ce au trecut în finală de Minaur Baia Mare, scor 32-24.

Dinamo, start lansat cu primul trofeu al sezonului!

Este primul trofeu câştigat de Paulo Pereira, noul antrenor al celor de la Dinamo, venit în locul lui David Davis, care a fost înlocuit după doar un sezon. Lusitanul are rolul de a construi o echipă redutabilă pe plan european, care să se bată cu granzii continentului.

Dinamo este calificată în grupele Champions League, acolo unde are adversari infernali: Aalborg, Fuchse Berlin, Veszprem, Industria Kielce, Nantes, Sporting şi Kolstad. Dar perspectivele sunt bune pentru echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Pereira, schimbare de bun augur?! Atmosferă excelentă în lotul „dulăilor”

Din informaţiile FANATIK, Paulo Pereira a schimbat atmosfera din vestiarul „dulăilor”, iar noii jucători au fost rapid integraţi în grupul campioanei României. Oficialii formaţiei sunt mulţumiţi şi de perioada de pregătire, dar rămâne de văzut cum se va descurca Dinamo în meciurile oficiale.

Înaintea noului sezon, „dulăii” sunt mari favoriţi în Liga Zimbrilor, pe are au dominat-o în ultimul deceniu. După ce a învins principalele rivale la titlu în Supercupă, Potaissa Turda (34-27) şi Minaur Baia Mare (32-24), Dinamo pare fără adversar.

Fără adversar în Liga Zimbrilor! Focusul pe Champions League

. Doar 11 formaţii iau startul în Liga Zimbrilor, în condiţiile în care CSM Bacău, CSM Odorheiu Secuiesc şi CSM Focşani au probleme financiare şi nu s-au putut înscrie în noua ediţie.

Ambiţiile lui Dinamo sunt pe plan european. Anul trecut a fost unul sinusoidal, cu un start fulminant în grupa din Champions League, urmat de o serie de eşecuri. „Dulăii” au ajuns până în play-off, acolo unde au fost învinşi de Magdeburg, echipa care a reuşit să câştige din nou Liga Campionilor.

Dinamo are un lot echilibrat, dar meciurile din EHF Champions League se anunţă pe muchie de cuţit. Dacă anul trecut au fost câteva echipe mai modeste, „favorite” la ultimele două locuri, acum Dinamo trebuie să lupte pentru fiecare punct, valorile fiind apropiate.

Transferuri Dinamo pentru noul sezon:





Sam Bellahcene (Stuttgart)

Andrei Buzle (CSM Constanța)

Tom Pelayo (Dunkerque)

Roman Dodică (CSM București)

Ionuț Nistor (CSM Constanța).

Antrenor: Paulo Perreira,

Lotul lui Dinamo: