Dinamo – Steaua din 2008, cel mai emoţionant meci al carierei lui Ionel Dănciulescu: “Nici nu am vorbit cu naşul Lăcătuş!” Ce mesaj i-a transmis după meci

Ionel Dănciulescu se numără printre cei mai importanți jucători din istoria primei ligi a României, fiind lider momentan la capitolul prezențe și pe locul 2 în clasamentul golgheterilor all-time. Fostul mare atacant, care a evoluat atât la Dinamo, cât și la Steaua, este lider și la capitolul „goluri marcate în derby-uri”, cu nu mai puțin de 13. Prezent la emisiunea FANATIK DINAMO, Ionel Dănciulescu a vorbit despre cele mai importante reușite ale sale din „Derby de România”.

Dinamo – Steaua 2-1 din 2008, cel mai emoționant meci din cariera fabuloasă a lui Ionel Dănciulescu

Dinamo și Steaua (actuala FCSB) s-au întâlnit pe 4 mai 2008 în „Groapă”, în penultima etapă a sezonului de Liga 1. Gruparea „roș-albastră” se lupta cu CFR Cluj pentru titlu, în timp ce „câinii” nu mai aveau șanse la campionat. Dinamo, antrenată de Cornel Țălnar, s-a impus cu 2-1, reușitele fiind semnate de Florin Bratu și Ionel Dănciulescu, iar titlul a ajuns la Cluj.

Fostul mare atacant a vorbit la FANATIK DINAMO despre celebra partidă. „Paradoxal, cele mai dragi goluri marcate în derby-uri au fost cel de Paști, la acel 4-2 în Ghencea, iar cel mai important, pentru mine, din punct de vedere emoțional, a fost acela marcat în ‘Ziua Dreptății’, așa cum o denumesc suporterii dinamoviști, la acel 2-1 în ‘Groapă’, când am marcat eu și ‘Bratone’, iar CFR a luat campionatul, iar FCSB, sau Steaua cum era atunci, l-a pierdut.

Am trăit cea mai complicată partidă din carieră, din punct de vedere emoțional. Poate și ‘dubla’ aceea cu Lazio. Dar ce s-a întâmplat la meciul acesta cu Steaua din 2008, depășește orice încărcătură emoțională pe care am trăit-o. Toată săptămâna aia, au venit suporterii la noi, a venit Cristi Borcea, se auzea că o să dăm meciul. Cum era să sărbătorească steliștii titlul pe gazonul nostru? Era umilința cea mai mare”, a declarat fostul mare atacant. .

Ce mesaj i-a transmis Ionel Dănciulescu nașului Marius Lăcătuș după ce Steaua a pierdut titlul pe terenul lui Dinamo

Pe banca „roș-albaștrilor” se afla nașul lui Ionel Dănciulescu, Marius Lăcătuș, aspect care a complicat și mai mult situația din punct de vedere emoțional pentru atacantul lui Dinamo. „’Lăcă’ era nașul meu, eu nu am vorbit cu el toată săptămâna. I-am dat un singur mesaj, după meci, seara, în care i-am spus că orice s-ar fi întâmplat, ei pentru mine rămân familia mea și așa vor fi întotdeauna.

Au fost printre puținii oameni care au fost alături de mine indiferent de situație. Nașul mi-a zis că nu este niciun fel de problemă, că ține enorm de mult la mine și la noi. Ăsta e fotbalul”, a afirmat .