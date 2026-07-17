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Dinamo, Steaua și Voluntari transferă jucători gratis după falimentul echipei de tradiție. Fostul portar al FCSB a rămas liber

Un portar trecut pe la FCSB este liber după falimentul unui club cu o istorie de 81 de ani, ai cărui jucători au trecut la trupe importante din Superliga și eșalonul doi
Ovidiu Minea
17.07.2026 | 13:55
Dinamo Steaua si Voluntari transfera jucatori gratis dupa falimentul echipei de traditie Fostul portar al FCSB a ramas liber
EXCLUSIV FANATIK
Politehnica Iași își pierde gratis jucătorii după falimentul clubului. Foto: sport.pictures.eu.
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După cum FANATIK v-a informat, ACSM Politehnica Iași nu s-a înscris în Liga a 2-a de fotbal. Acest lucru a generat menținerea în eșalonul secund a CS Dinamo București, care retrogradase după barajul contra CSC Șelimbăr. Totodată, toți jucătorii care au evoluat la ACSM Politehnica în sezonul trecut au decis să plece din Copou, ei primind dezlegările după ce au renunțat la salariile restante din acest an. Mulți dintre aceștia și-au găsit angajamente la echipe cunoscute, din primele două ligi.

Plecări la Dinamo, Timișoara și Voluntari

Primii care au părăsit corabia ieșeană au fost fundașii laterali Ștefan Opriș și Ștefan Ștefanovici. Opriș a trecut la Dinamo București, multe voci autorizate considerând că puștiul format la U Cluj va fi titular la „câini”.

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În ceea ce-l privește pe Ștefanovici, acesta a ajuns la Știința Poli Timișoara, care vrea să atace promovarea în Superliga. În prima divizie va juca și mijlocașul Darius Ghindovean, care a trecut la FC Voluntari, ilfovenii fiind în negocieri și cu atacantul Vlad Ilie, care cochetează și cu Cetatea Suceava.

Un portar trecut pe la FCSB și un internațional sunt liberi de contract

Alți fotbaliști ai ACSM Poli au ajuns la Liga a 2-a. Vârful Sekou Camara se antrenează cu Steaua București, tranzacția urmând a fi oficializată în perioada următoare, mijlocașul Ricardo Farcaș s-a înțeles cu Cetatea Suceava, închizătorul Denis Ciobanu cu Popești Leordeni, iar mijlocașul ofensiv Dragoș Iancu a bătut palma cu Șelimbăr.

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În eșalonul secund mai trecuse și stoperul Carlos Inglada, la FC Bacău. În ceea ce-l privește pe atacantul Jean Pierre Tiehi, acesta va juca în liga a treia franceză, la FC Villefranche.

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În perioada următoare speră să-și găsească angajamente și portarii Toma Niga, care a fost în trecut și la FCSB, și Ionuț Ailenei, precum și stoperul Jose Elo, component al naționalei Guineea Ecuatorială.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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