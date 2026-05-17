Dinamo, totul pentru posibilul baraj cu FCSB! U Cluj, direct vizată de planul „câinilor”

Andrei Nicolescu a dezvăluit strategia lui Dinamo pentru un posibil baraj cu FCSB. Decizia ar putea-o avantaja pe U Cluj, care are meci direct cu „câinii” în ultima etapă din play-off
Cristian Măciucă
17.05.2026 | 18:57
Veste proastă pentru Craiova, în cazul în care nu câștigă titlul în această seară, în derby-ul cu U Cluj. Dacă „șepcile roșii” pleacă neînvinse de pe „Ion Oblemenco”, șansele la campionat pentru echipa lui Bergodi cresc considerabil. Totul datorită strategiei pe care o va avea Dinamo în cazul unui baraj de Confernce League cu Dinamo.

Cum poate afecta lupta la titlu posibilul baraj de Europa dintre Dinamo și FCSB

Universitatea Craiova trebuie să o bată pe U Cluj dacă vrea să fie campioană încă din etapa a 9-a a play-off-ului. În caz contrar, oltenii vor avea viață grea în ultima rundă. Rapidiștii vor să se răzbune în Giulești pentru eșecul din 1998, în timp ce ardelenii vor întâlni un Dinamo fără cea mai bună garnitură.

(n.r. – Cum veți aborda meciul cu U Cluj? Veți odihni echipa pentru derby-ul cu FCSB?) Noi vom juca pentru interesul clubului care înseamnă că nu vom risca nicio accidentare pentru meciul de baraj și nicio suspendare. Ăsta e interesul primordial al clubului. Cei care vor intra vor trebui să demonstreze că sunt la Dinamo și fac onoare și cinste acestei echipe.

Oricum avem doi suspendați că au luat al 4-lea cartonaș, Sivis și Armstrong. Dinamo va da șansă celor care au jucat mai puțin. Noi, pe minute jucate, în primii 10 jucători din Superliga, care au cele mai multe minute jucate, noi avem 4 jucători, ceea ce înseamnă că toate celelalte 15 cluburi au 6 jucători, ceea ce e destul de mult pentru un jucător într-un sezon.

(n.r. – Interesul clubului e pentru barajul cu FCSB) Da. Acum nu știm dacă va fi barajul cu FCSB sau cu FC Botoșani. Noi ne vom apăra șansele. Vom merge cu tot ce e mai bun, dar nu putem să riscăm la Pușcaș o recidivă doar pentru meciul ăsta. Vom lua deciziile în interesul clubului”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce șanse are Dinamo să câștige barajul pentru Conference League

Indiferent că Dinamo va da piept cu FCSB sau FC Botoșani, Andrei Nicolescu e de părare că echipa lui Zeljko Kopic ar trebui să aibă un mic avantaj. Barajul pentru ultimul loc de Europa se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, care are o capacitate de doar 7500 de locuri.

„Eu apreciez 50:50. Arcul de Triumf ne ajută, că jucăm acasă. Cred că și pe Arena Națională era o asistență ridicată și avem și avantajul ăsta. E important că am jucat meciuri la o altă inensitate față de FCSB, deci avem anumite avantaje. Terenul arată bine, asta e o veste extraordinară. Noi suntem mai obișnuiți să jucăm pe Arc. Are o acustică bine. Vor fi maxim 7000 de oameni la meci, dar asta e”, a adăugat președintele executiv al roș-albilor.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
