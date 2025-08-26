Dinamo, transfer bombă de la AC Milan! „Coproprietate 50-50 la sută cu italienii”. Exclusiv

, este pe cale să realizeze un alt transfer foarte important în această perioadă de mercato. Conducerea „câinilor” a ajuns la un acord cu AC Milan pentru un tânăr fotbalist, care ar putea să se alăture în curând lotului condus de Zeljko Kopic. FANATIK are toate detaliile mutării.

Dinamo a ajuns la un acord cu AC Milan pentru transferul un fotbalist

Conducerea lui Dinamo vrea să întărească lotul condus de Zeljko Kopic pentru noul sezon al Superligii, iar „câinii” au ajuns la un acord cu AC Milan pentru transferul fundașului central Andrei Coubiș (21 de ani), care în sezonul trecut a evoluat pentru Milan Futuro, echipa secundă a „diavolilor”, aflată în Serie C. Fotbalistul a îmbrăcat tricoul României la nivel U19, U20 și U21.

Din informațiile FANATIK, fotbalistul ar urma să fie deținut în coproprietate 50%-50% de către cele două cluburi, iar AC Milan va avea prima opţiune la răscumpărare în cazul în care fundașul va impresiona în tricoul „câinilor”. Pentru ca transferul să se finalizeze, e nevoie ca Dinamo să ajungă la un acord și cu jucătorul.

Din acest punct de vedere, un rol esențial îl va avea discuția dintre Andrei Coubiș și antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic. Tehnicianul va încerca să îl convingă pe fotbalist să semneze cu Dinamo, unde ar avea oportunitatea să evolueze constant la nivel de seniori. , însă ia serios în considerare varianta unui transfer la Dinamo.

Andrei Coubiș a refuzat să mai joace pentru România

Născut la Milano, Andrei Coubiș a făcut pasul la academia celor de la AC Milan în 2019, la vârsta de 16 ani. Începând din 2021, acesta a evoluat pentru naționalele de juniori ale României, însă începând din 2023 a refuzat convocările, speranța sa fiind că va îmbrăca tricoul Italiei.

În această vară, Coubiș a fost testat de antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, în mai multe partide amicale, însă nu a reușit să îl impresioneze pe tehnician. .

