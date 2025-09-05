Dinamo, transfer de la Steaua! A semnat până în 2028, dar pleacă împrumut. Foto

Planul lui Andrei Nicolescu și a întregii conduceri este acela de a readuce Dinamo pe podium și tocmai de aceea Formația din „Ștefan cel Mare” a semnat cu un fotbalist crescut la juniorii clubului CSA Steaua București.

ADVERTISEMENT

Dinamo transferă de la CSA Steaua! Încă un jucător de perspectivă pentru Zeljo Kopic

Dinamo a anunțat vineri, 5 septembrie, transferul lui Matei Marin din postura de jucător liber de contract. Fundașul dreapta în vârstă de 19 ani a fost crescut de juniorii celor de la Steaua, însă acum a devenit fotbalistul rivalilor semnând un contract până în 2028.

Cu toate acestea, Matei nu va fi păstrat în lot pentru acest sezon și va fi împrumutat la Liga a II-a, la CSM Olimpia Satu Mare, acolo unde va evolua sub comanda lui Bogdan Lobonț pentru a prinde experiență:

ADVERTISEMENT

„Bine ai venit, Matei Marin! Crescut la juniorii clubului CSA Steaua București, Matei vine la Dinamo din postura de jucător liber și a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane competiționale, până la data de 30.06.2028.

Matei evoluează pe postul de fundaș dreapta, iar în această vară a făcut parte din lotul naționalei U19 a României pentru turneul final european, unde a bifat 10 minute pe teren.

În același timp, am ajuns la un acord cu clubul de liga a doua, CSM Olimpia Satu Mare, pentru împrumutul său în acest sezon competițional. Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului.

Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare și îl așteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experiență!”, a anunțat Dinamo pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Dinamo își face „gașcă” tânără! Ce transferuri au făcut „câinii roșii” în ultima perioadă

Dinamo a făcut mutări spectaculoase și de perspectivă în ultima perioadă, iar echipa arată foarte bine din punct de vedere al tinerilor. Pe lângă Matei Marin, adus ultima dată, Dinamo se poate lăuda cu transfeurile unor jucători foarte interesanți precum Cristi Mihai, Alexandru Musi sau Adrian Mazilu.

ADVERTISEMENT

Pe lângă aceștia, Cătălin Cîrjan, care este un alt fotbalist cu un viitor promițător, are deja un an în spate la echipa antrenată de Kopic și a devenit căpitanul „câinilor” la doar 22 de ani.