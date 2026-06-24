Sport

Dinamo, transfer din Spania. Fundașul central de 26 de ani a ajuns în cantonamentul din Polonia! Exclusiv

Dinamo începe să-și întărească echipa pentru sezonul viitor. Portughezul Nuno Campos primește un stoper spaniol de 26 de ani, care tocmai a ajuns în cantonamentul din Polonia al roș-albilor.
Cristi Coste
24.06.2026 | 17:03
Dinamo transfer din Spania Fundasul central de 26 de ani a ajuns in cantonamentul din Polonia Exclusiv
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Dinamo a reușit să convingă un fundaș central de 26 de ani. Spaniolul a ajuns în cantonament. Colaj FANATIK
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Dinamo a rămas fără câțiva jucători importanți la finalul sezonului trecut, acum muncește la întărirea lotului antrenat de portughezul Nuno Campos. Echipa se află de aproape o săptămână în cantonament, la Kielce, în Polonia, unde deja a disputat și un joc de pregătire, 2-1 cu Gornik Leczna.

Dinamo, transfer important din Spania. Martin Pascual a sosit în cantonamentul din Polonia al „roș-albilor”

Din informațiile FANATIK, Dinamo a izbutit să transfere un fundaș central spaniol de 26 de ani. Acesta a ajuns miercuri după-amiază, 24 iunie, în cantonamentul din Polonia al formației antrenate de portughezul Nuno Campos. Numele acestuia este Martin Pascual, 1.90 metri, și a jucat ultima oară în Segunda, la bascii de la Mirandes.

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Liber de contract la finalul sezonului anterior, Pascual a acceptat oferta lui Dinamo și s-a prezentat la pregătiri. Dinamo dorește să-i ofere tehnicianului portughez cât mai multe variante în zona defensivă după ce Boateng și-a încheiat conturile cu Dinamo. Se mizează pe tinerețea lui Stoinov și Matteo Duțu, dar este nevoie și de jucători cu experiență, așa cum este Martin Pascual.

Pentru Pascual, urmează vizita medicală, apoi semnarea contractului pe doi ani, cu opțiune

Pentru stoperul spaniol, primele ore vor fi intense la Kielce. FANATIK a aflat că va urma efectuarea vizitei medicale, pentru ca totul să fie ok, apoi spaniolul va semna contractul cu Dinamo. Este vorba despre un angajament pe două sezoane, cu opțiune de prelungire din partea clubului.

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Pascual este urmărit de mai mult timp de către departamentul de scouting al lui Dinamo. I-a fost prezentat și portughezului Nuno Campos, care și-a dat acordul pentru transfer. După definitivarea mutării, Pascual va intra în programul de pregătire al echipei, încercând să recupereze cele câteva zile de cantonament pe care colegii săi le-au făcut deja în Polonia. Următorul meci al lui Dinamo va avea loc sâmbătă, 27 iunie, contra noii formații a lui Mihai Popa, Motor Lublin.

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Dinamo a început campania de transferuri cu trei tineri de mare viitor: Manole, Doană, Radu

Înainte ca echipa să plece în cantonament, Dinamo a prezentat deja primele transferuri pentru noul sezon. Urmare a politicii pe care Nicolescu & co au stabilit-o, roș-albii au izbutit să semneze încă trei tineri de viitor. Este vorba despre atacantul Adriano Manole, 18 ani, care vine de la FC Argeș, pentru care a și debutat în SuperLiga în sezonul anterior, Ianis Doană, reșițean care a jucat la CSA Steaua în 2025/2026, și de Răzvan Radu, un fundaș stânga de 20 de ani, format de FCSB.

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Nuno Campos încearcă să îmbine tinerețea cu experiența la actualul Dinamo. Este și motivul pentru care a mai luat în Polonia un tânăr de 19 ani, produs de Viitorul Onești, Luca Fudulache. Dacă va confirma la antrenamentele portughezului, sunt șanse mari ca Fudulache să semneze și el cu Dinamo! „Câinii” stau la Kielce până pe 2 iulie, apoi revin la București.

  • 400.000 de euro este cota actuală a lui Martin Pascual
  • 72 de meciuri a jucat fundașul spaniol în Segunda Division, dintre care 24 pentru Mirandes
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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