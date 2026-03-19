Dinamo, transfer pentru Champions League! Oficialii clubului confirmă mutarea: „L-am rezolvat. Vine!”. Exclusiv

Dinamo pregăteşte schimbări importante pentru sezonul viitor. FANATIK a aflat că "dulăii" au bifat încă un transfer, un pivot de perspectivă din campionatul Sloveniei. Conducerea clubului a confirmat mutarea.
Marian Popovici
19.03.2026 | 17:30
Dinamo nu are cel mai strălucit sezon. Eliminaţi încă din faza grupelor în Champions League, „dulăii” şi-au revenit după un start modest de campionat şi sunt lideri, cu cinci etape rămase de disputat. Echipa lui Paulo Pereira are 24 de puncte, cu două mai mult decât Buzău şi şase peste Poli Timişoara, care completează podiumul.

Dinamo, transfer pentru Champions League! Lan Grbic semnează cu „dulăii”

Din informaţiile FANATIK, Dinamo l-a transferat pe Lan Grbic, un pivot sloven de la echipa Trimo Trebnje. Sportivul în vârstă de 25 de ani este adus să acopere plecarea confirmată a lui Frederik Ladefoged la PSG. Şi Miklos Rosta ar putea părăsi campioana României în această vară.

Contactat de FANATIK, Ionuţ Popa a confirmat mutarea, spunând că transferul lui Grbic la Dinamo este închis, el urmând să se alăture în vară lotului condus de Paulo Pereira: „L-a rezolvat. El vine”, a spus Popa, într-o scurt reacţie pentru publicaţia noastră. Grbic a jucat cu echipa slovenă în cinci sezoane de European League şi un sezon, cel actual, în European Cup.

Plecări importante la finalul sezonului!

În ciuda sezonului modest, Dinamo îi dă credit lui Paulo Pereira, care are misiunea de a crea o echipă puternică pentru următoarea ediţie din Champions League. Oficialii şi-au reafirmat ambiţia ca Dinamo să se bată în fazele superioare din Champions League. „Dulăii” sunt în tratative cu centrul Andraž Makuc de la Celje şi pivotul Victor Iturriza de la SC Kuwait.

La finalul stagiunii vor avea loc mai multe plecări importante de la Dinamo. Pe lângă Lagefoged şi Rosta vor pleca Yoav Lumbroso, Vladimir Cupara şi, posibil, Nicu Negru şi Haniel Langaro. „Dulăii” se află în negocieri şi pentru alte transferuri ca să completeze lotul pentru sezonul viitor. Obiectivul pentru acest final de sezon este câştigarea eventului.

  • 25 de ani are Lan Grbic
  • 2016 este anul în care a început dominaţia lui Dinamo
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Pariul nebun pe care este pregătit să-l onoreze fostul oficial din Liga I,...
iamsport.ro
Pariul nebun pe care este pregătit să-l onoreze fostul oficial din Liga I, dacă România se califică la Mondiale
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!