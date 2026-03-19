Dinamo, transfer pentru Champions League! Oficialii clubului confirmă mutarea: „L-am rezolvat. Vine!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo nu are cel mai strălucit sezon. , „dulăii” şi-au revenit după un start modest de campionat şi sunt lideri, cu cinci etape rămase de disputat. Echipa lui Paulo Pereira are 24 de puncte, cu două mai mult decât Buzău şi şase peste Poli Timişoara, care completează podiumul.

Dinamo, transfer pentru Champions League! Lan Grbic semnează cu „dulăii”

Din informaţiile FANATIK, Dinamo l-a transferat pe Lan Grbic, un pivot sloven de la echipa Trimo Trebnje. Sportivul în vârstă de 25 de ani este adus să acopere plecarea confirmată a lui Frederik Ladefoged la PSG. Şi Miklos Rosta ar putea părăsi campioana României în această vară.

ADVERTISEMENT

Contactat de FANATIK, Ionuţ Popa a confirmat mutarea, spunând că transferul lui Grbic la Dinamo este închis, el urmând să se alăture în vară lotului condus de Paulo Pereira: „L-a rezolvat. El vine”, a spus Popa, într-o scurt reacţie pentru publicaţia noastră. Grbic a jucat cu echipa slovenă în cinci sezoane de European League şi un sezon, cel actual, în European Cup.

Plecări importante la finalul sezonului!

În ciuda sezonului modest, Dinamo , care are misiunea de a crea o echipă puternică pentru următoarea ediţie din Champions League. Oficialii şi-au reafirmat ambiţia ca Dinamo să se bată în fazele superioare din Champions League. „Dulăii” sunt în tratative cu centrul Andraž Makuc de la Celje şi pivotul Victor Iturriza de la SC Kuwait.

ADVERTISEMENT

La finalul stagiunii vor avea loc mai multe plecări importante de la Dinamo. Pe lângă Lagefoged şi Rosta vor pleca Yoav Lumbroso, Vladimir Cupara şi, posibil, Nicu Negru şi Haniel Langaro. „Dulăii” se află în negocieri şi pentru alte transferuri ca să completeze lotul pentru sezonul viitor. Obiectivul pentru acest final de sezon este câştigarea eventului.

ADVERTISEMENT