Dinamo transferă de la Hagi! Ce jucător e aproape de a semna cu “câinii”. Exclusiv

Dinamo s-a reunit pe 5 ianuarie sub conducerea noului antrenor, Flavius Stoican. Alături de antrenor a fost prezentat oficial Florin Răducioiu, pe postul de team manager.

Dinamo transferă de la Hagi! Alin Dobrosavlevici, aproape de a semna cu “câinii”

“Câinii” se mişcă şi pe piaţa transferurilor. Răzvan Patriche, fostul căpitan al Academicii Clinceni este primul transfer al “câinilor” din 2021, însă Dinamo vrea să mai aducă cel puţin încă un fundaş central.

Din informaţiile FANATIK, Dinamo este aproape de a-l transfera pe Alin Dobrosavlevici, fundaşul Farului Constanţa. Astfel, Hagi ar putea întinde o mână de ajutor roş-albilor, pe care i-a învins fără emoţii în ultimul meci al anului 2021, 0-2 cu Farul.

Alin Dobrosavlevici nu este om de bază la Farul, având 10 prezenţe în echipă în prima parte a sezonului, însă doar de două ori a fost integralist. Din august, fundaşul lui Gică Hagi nu a mai prins cumulat 90 de minute.

“Regele” ia în calcul varianta unui împrumut!

FANATIK a aflat că “Regele” ia în calcul varianta unui împrumut al lui Dobrosavlevici la Dinamo, fundaşul în vârstă de 27 de ani fiind dorit de conducerea “câinilor”, mai ales că postul de fundaş central este unul nevralgic.

Dinamo l-a transferat deja în apărare pe Răzvan Patriche, cel care a dezvăluit pentru FANATIK că a renunţat la patru salarii restante pe care le avea de încasat de la Academica Clinceni pentru a semna cu roş-albii:

“Nu am plecat în condiții foarte bune. Eram neplătit de patru luni jumătate. Mi-am depus memoriu și am devenit jucător liber. Am plecat fără bani de la Clinceni și am renunțat la bani ca să vin la Dinamo!”, a spus Patriche.

Andre Pinto, out de la Dinamo!

Oficialii clubului s-au despărţit de Andre Pinto în această iarnă, aşa cum . Fundaşul lusitan îşi dorea să plece, iar şefii lui Dinamo nu voiau să îl mai păstreze din cauza salariului important pe care îl avea la echipă, astfel că despărţirea era iminentă.

Andre Pinto avea un salariu de 7000 de euro lunar plus bonusuri, iar oficialii clubului au considerat că lustianul a arătat prea puţine în prima parte a campionatului pentru aceşti bani, astfel că cele două părţi s-au despărţit.

Andrei Piţian, ţintă pentru Dinamo!

FANATIK a aflat că pe lista apărătorilor doriţi de Dinamo este şi Andrei Piţian. Fundaşul şi-a reziliat contractul cu FC Argeş şi poate fi înregimentat de “câini”.

Deşi a fost pe “lista neagră” a echipei, Răzvan Popa ar putea rămâne la Dinamo. Apărătorul a fost pus la zid de Mircea Rednic după ultimul meci al anului, pierdut de 0-2 cu Farul, când a avut o parte de vină la golul lui George Ganea.

Însă Mircea Rednic a fost cel dat afară şi Flavius Stoican a dezvăluit că Răzvan Popa va rămâne la echipă pentru a doua parte a sezonului. Dinamo îi mai are în lot pe postul de fundaş central pe Ricardo Grigore, Marko Ehmann şi Deniz Giafer.