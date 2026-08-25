Dinamo transferă un atacant de 22 de ani cu experiență în Superligă! A înscris un gol împotriva CFR Cluj

Așadar, jucătorul Adrian Sârbu va părăsi formația de ligă secundă pregătită de Ionuț Chirilă și va semna cu Dinamo din Superligă. Conform TRUmedia, transferul va fi oficializat în perioada următoare. Cel mai probabil, jucătorul va juca pentru început la echipa secundă a celor de la Dinamo.
„Sârbu o să semneze cât de curând cu FC Dinamo, însă pentru echipa a doua. E un tânăr de 22 de ani, care în acest an a jucat în prima ligă alături de Metaloglobus”, anunță sursa citată. Cu toate că va evolua la început pentru „satelitul” dinamoviștilor, Sârbu are experiență la nivel de seniori.
Născut pe 9 iunie 2004, atacantul central de picior drept poate evolua și în spatele vârfului. Cotat la 50.000 de euro de Transfermarkt, Sârbu a mai evoluat la Metaloglobus, echipă care l-a format și l-a promovat în primul eșalon, chiar dacă meteoric.
În sezonul 2024/2025, Sârbu înscria 4 goluri în 15 meciuri pentru Metaloglobus, formație care promova în acel moment în Superligă. În prima parte a sezonului 2025/2026, Sârbu a jucat în 13 partide pentru Metaloglobus și a înscris un gol, chiar împotriva celor de la CFR Cluj.
A fost 4-2 în cele din urmă pentru clujeni, chiar dacă cei de la Metaloglobus au condus cu 2-1 la un moment dat. Paradoxal, cu toate că are doar 22 de ani, Sârbu va crește media de vârstă la Dinamo II, echipă cu o medie de vârstă a jucătorilor de aproximativ 19 ani.
Adrian Sârbu s-a despărțit de Metaloglobus pe 12 februarie. Atacantul a ajuns la CS Dinamo București, însă acum pare decis să schimbe tabăra și să se transfere la FC Dinamo București. Pentru o perioadă va rămâne la „satelit”, urmând ca în funcție de performanțele sale să fie chemat la prima echipă.