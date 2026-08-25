Dinamo transferă un atacant de 22 de ani cu experiență în Superligă! A înscris un gol împotriva CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Așadar, jucătorul Adrian Sârbu va părăsi formația de ligă secundă pregătită de Ionuț Chirilă și va semna cu Dinamo din Superligă. Conform , transferul va fi oficializat în perioada următoare. Cel mai probabil, jucătorul va juca pentru început la echipa secundă a celor de la Dinamo.

Adrian Sârbu de la CS Dinamo se va transfera la FC Dinamo și va evolua o perioadă pentru Dinamo II

„Sârbu o să semneze cât de curând cu FC Dinamo, însă pentru echipa a doua. E un tânăr de 22 de ani, care în acest an a jucat în prima ligă alături de Metaloglobus”, anunță sursa citată. Cu toate că va evolua la început pentru „satelitul” dinamoviștilor, Sârbu are experiență la nivel de seniori.

ADVERTISEMENT

Născut pe 9 iunie 2004, atacantul central de picior drept poate evolua și în spatele vârfului. Cotat la 50.000 de euro de Transfermarkt, Sârbu a mai evoluat la Metaloglobus, echipă care l-a format și l-a promovat în primul eșalon, chiar dacă meteoric.

În sezonul 2024/2025, , formație care promova în acel moment în Superligă. În prima parte a sezonului 2025/2026, Sârbu a jucat în 13 partide pentru Metaloglobus și a înscris un gol, chiar împotriva celor de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Adrian Sârbu are 22 de ani și a fost jucătorul celor de la Metaloglobus București, pentru care a jucat în Superligă

A fost 4-2 în cele din urmă pentru clujeni, chiar dacă cei de la Metaloglobus au condus cu 2-1 la un moment dat. Paradoxal, cu toate că are doar 22 de ani, Sârbu va crește media de vârstă la Dinamo II, echipă cu o medie de vârstă a jucătorilor de aproximativ 19 ani.

ADVERTISEMENT

Atacantul a ajuns la CS Dinamo București, însă acum pare decis să schimbe tabăra și să se transfere la FC Dinamo București. Pentru o perioadă va rămâne la „satelit”, urmând ca în funcție de performanțele sale să fie chemat la prima echipă.