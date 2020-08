Dinamo transferă un fundaș spaniol care a jucat pentru Athletic Bilbao! Anunțul făcut de presa din Spania

Dinamo este aproape de al patrulea transfer de când a fost preluată de Pablo Cortacero. Jucătorul iberic Isma Lopez este aproape de a semna cu echipa “câinilor”, anunță presa din Spania.

Isma Lopez este un fundaș stânga în vârstă de 30 de ani care a evoluat ultima dată la Tenerife. Este un jucător cu mare experiență la nivel înalt, el având 66 de meciuri în Primera Division. El a evoluat la Athletic Bilbao în sezonul 2012-2013, ulterior fiind transferat de Sporting Gijon.

Presa din Spania susține că cele două părți s-au înțeles și Isma Lopez va semna o înțelegere valabilă două sezoane cu Dinamo. Este primul jucător spaniol din “era spaniolă” de la Dinamo, Contra fiind în plină perioadă de mercato.

Până acum, Dinamo i-a transferat pe Vlad Achim, Janusz Gol și Adam Nemec. Cosmin Contra vrea să îl transfere și pe George Țucudean, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. Rămâne de văzut dacă atacantul va putea fi transferat.

Isma Lopez a mai evoluat la Zaragoza B și la Lugo. El are și un meci în cupele europene pentru Athletic Bilbao în urmă cu 8 ani, în Europa League. El a fost campion european U-17 în anul 2007 cu naționala Spaniei.

“Vor fi fapte și asta îmi doresc eu: să fie fapte și să facem din Dinamo o echipă puternică în România”

Cosmin Contra a anunțat că are planuri mari la Dinamo: „Când eram la Lisabona am fost sunat de către investitori, am avut o întâlnire virtuală în care am vorbit despre ceea ce își doresc ei, ceea ce pot să ofer eu și bineînțeles anumite condiții pentru a ajunge la o înțelegere.

Au fost discuții două zile la rând în care am ajuns la o înțelegere. Eu am negociat cu investitorii Cortacero și Melero și cu Rufo Callado, directorul sportiv. Sunt liniștit că nu vor fi doar vorbe, că vor fi fapte și asta îmi doresc eu: să fie fapte și să facem din Dinamo o echipă puternică în România.

“Vor să facă multe lucruri, inclusiv și-ar dori din partea tuturor ajutor de a se face noul stadion”

Am promisiuni că își doresc să schimbe acest lucru și vor face tot ce le stă în putere să remedieze aceste lucruri: la nivel de lot, la nivel de investiții, să profesionalizeze acest club din cap până în picioare. Vor veni oameni de încredere, un director general, un director de marketing. Se va încerca transformarea într-un club cu adevărat profesionist.

Vor să facă multe lucruri, inclusiv și-ar dori din partea tuturor ajutor de a se face noul stadion. Ar fi unul dintre lucrurile care ar ajuta acest proiect să devină cât mai serios, cât mai repede. Din ce am vorbit eu cu ei, oamenii vor să facă treabă foarte serioasă aici la Dinamo”, a spus Dinamo la Digisport.

