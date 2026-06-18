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Dinamo transferă un jucător trecut pe la FCSB! Fotbalistul l-a impresionat pe Nuno Campos

Dinamo este e pe punctul de a transfera un jucător ce s-a format la FCSB. Nuno Campos va urmări fotbalistul în cantonamentul pe care echipa îl va petrece în Polonia.
Iulian Stoica
18.06.2026 | 16:15
Dinamo transfera un jucator trecut pe la FCSB Fotbalistul la impresionat pe Nuno Campos
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Dinamo transferă un jucător trecut pe la FCSB! Fotbalistul l-a impresionat pe Nuno Campos. Foto: sportpictures
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Dinamo trece prin schimbări importante în această vară. După ce a pierdut barajul pentru UEFA Conference League, formația din Ștefan cel Mare s-a despărțit de Zeljko Kopic, în locul croatului fiind instalat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Nuno Campos. Cum au existat mai multe plecări, „câinii” mișcă și la capitolul aduceri.

Dinamo transferă un jucător trecut pe la FCSB

Kennedy Boateng, Eddy Gnahore, Jordan Ikoko, Georgi Milanov și Valentin Țicu se numără printre fotbaliștii care vor pleca în această vară de la Dinamo. La capitolul veniri, formația din Ștefan cel Mare a punctat prin aducerea lui Ianis Doană (18 ani) și Adrian Manole (19 ani). Pe lângă cei doi, „câinii” vor avea în cantonament un alt jucător tânăr.

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Dinamo va decola joi seara, pe 18 iunie, spre Polonia, acolo unde noul antrenor, Nuno Campos, va conduce cantonamentul de vară, în perioada 18 iunie – 2 iulie. Interesant este faptul că tehnicianul portughez va avea sub comanda sa și un nume nou: Răzvan Radu, așa cum anunță ProSport. De meserie fundaș stânga, Radu a fost format de academia celor de la FCSB.

Cine este Răzvan Radu

Răzvan Radu (20 de ani) a făcut primii pași în fotbal la academia FCSB. Fundașul stânga era împrumutat în 2024 la Metalul Buzău, club la care a ajuns, din postura de jucător liber de contract, un an mai târziu. După un sezon foarte bun avut în Liga 2, Radu a ajuns în vizorul formației din Ștefan cel Mare.

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Jucătorul a bifat nu mai puțin de 23 de apariții în toate competițiile pentru Metalul Buzău în sezonul recent încheiat și a reușit să livreze două pase decisive. Rămâne de văzut dacă Răzvan Radu va impresiona în perioada de pregătire și dacă va fi oprit în lot de către Nuno Campos, noul antrenor al „câinilor”.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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