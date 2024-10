Dinamo trece la nivelul următor din punct vedere al partenerilor: „Clubul poate să atragă și mai mulți bani”. Exclusiv

, iar lucrurile ar putea evolua la cu totul alt nivel din punct de vedere al marketing-ului și al sponsorilor în condițiile în care în anii următori „alb-roșii” vor avea un nou stadion.

Dinamo, o nouă viziune pentru viitor! Alexandra Grigorie a vorbit despre potențialul uriaș al clubului: „Sunt foarte multe lucruri pe care le putem face”

FANATIK s-a deplasat la sediul clubului Dinamo unde am avut parte de o discuție cu noul partnership, sponsorship și events manager al „câinilor”, Alexandra Grigorie. A ieșit o discuție interesantă de unde se pot extrage detalii extrem de interesante legate de strategia lui Dinamo și ce dorește noua conducere să implementeze pe mai multe paliere extrem de importante.

ADVERTISEMENT

Alexandra, cum ai ajuns la Dinamo și ce experiență ai în organizarea de evenimente și sponsorship?

– Am ajuns în echipa Dinamo în urmă cu doar câteva luni. Cred că nu am nici jumătate de an. Totul a fost așa ca o furtună și am preluat destul de multe lucruri odată cu venirea mea. Mă ocup de relația cu partenerii și sponsorii lui Dinamo. Am lucrat timp de 8 ani în organizarea de eveniment și mă implic la Dinamo și pe această parte. Vrem să ducem la următorul nivel experiența Dinamo din stadion, dar și din afara lui. Practic în orice context în care Dinamo poate să apară.

ADVERTISEMENT

Am început să conturez cum ar trebui să arate experiența fanului dinamovist pe stadionul „Arcul de Triumf”, pentru că deocamdată aceasta este casa noastră. Ne-am dat seama că suntem destul de limitați și am avut un canvas pe care a trebuit să îl pictăm astfel încât să fie cât mai prietenos din toate punctele de vedere.

De ce evenimente te-ai mai ocupat până să vii la Dinamo?

– La începutul carierei mele am organizat evenimente business to business și am lucrat în mai multe agenții în această zonă și am lucrat cu foarte multe companii mari. Acolo am acumulat experiență, iar clienții erau foarte riguroși și te înveți să faci totul la virgulă. Mi-am dat însă seama că îmi place foarte mult zona asta de evenimente pentru publicul larg. Este foarte frumos să poți face oamenii bucuroși, mai ales mase mari de oameni. M-am apucat și de organizarea mai multor festivaluri și concerte în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Alexandra Grigorie: „Dinamo trebuie să aibă parteneri noi. E o zonă care a înflorit”

Care a fost prima impresie legată de Dinamo?

– Am ajuns cu niște prieteni la un meci al lui Dinamo. Eram împreună cu mai multe persoane din conducerea clubului în lojă și am zis că sunt foarte multe lucruri pe care le putem face și ar fi foarte frumos să existe cât mai multe activări la meci, să fie spectacole și alte elemente la care în trecut nici nu se gândeau la așa ceva pentru că toată concentrarea era pe alte domenii, mai ales la nivel de management. Eu am venit cu mai multe idei și până la urmă m-au întrebat dacă vreau să le coordonez eu. La începutul verii am intrat în pâine și acum fac parte din echipa Dinamo. Cam asta e povestea.

Dinamo poate în acest moment să atragă parteneri noi? Acest aspect în trecut a fost destul de neglijat… Cum vezi tu lucrurile?

ADVERTISEMENT

– . Cu toții încercăm să aducem parteneri noi. Eu cred că este o zonă care a înflorit în ultima perioadă și cred că se vede asta și în cifre. Este o muncă de echipă, așa cum am spus. Trebuie să fie o bună comunicare cu ei și e obligatoriu să ne respectăm angajamentele față de partenerii noștri și să fie transparență. Înainte cred că lucrurile se făceau mult mai heirupist și exista mai mult o nevoie decât o plăcere pentru anumite lucruri. Azi, partnerii vin către Dinamo dornici să investească în club, ceea ce înainte nu prea se întâmpla.

Se vede asta?

– Cifrele au crescut mult în acest sens și Dinamo poate să atragă și mai mulți bani. Este deja o îmbunătățire față de sezonul trecut și o creștere a calității partenerilor și a relației cu Dinamo. Ne-am asociat cu mai multe brand-uri care au un anumit standard la nivel de servicii. Spre exemplu avem un nou partener care se ocupă de ținuta jucătorilor. Mai este și Nutrivor pe zona de suplimente. Eu cred că mai sunt însă zone care ar putea fi acoperite și sper că până la finalul anului le vom acoperi. Dar să nu uităm totuși că Dinamo este încă în insolvență și asta este de multe ori un impediment în ceea ce privește negocierile cu partenerii.

Dinamo se luptă să îndrepte greșelile din trecut: „Umbrele și fantomele încă ne urmăresc”

De ce?

– Trecutul lui Dinamo, umbrele și fantomele trecutului încă ne urmăresc și nu ne fac deloc bine. Sunt parteneri pe care Dinamo i-a avut acum câțiva ani și pe care am dorit să îi reactivăm, însă ne-am lovit de reticență. Pe unii am reușit să îi convingem să fie și azi alături de noi.

De ce parteneri ai lui Dinamo te ocupi în acest moment?

– Mă ocup de comunicarea cu tot ce înseamnă Hills, Cardoil, Chic Chic, dar și o parte din colaborarea cu partenerul principal, alături de colegul meu Romeo Bănică, directorul de marketing al clubului. Cu Hills am avut de exemplu cel mai recent eveniment la care au participat Cătălin Cîrjan și Adnan Golubovic, la Hills Pallady. Evenimentul a fost făcut în colaborare cu Destiny Park, unde ne dorim și noi să devenim ușor-ușor parteneri pentru că este o inițiativă fantastică. Este un centru de edutainment (n.r. învățare prin joacă).

Genul ăsta de inițiative consider că schimbă și ajută cel mai mult Dinamo să crească. Faptul că reușim să atragem parteneri care înțeleg valoarea asocierii și că Dinamo nu vrea să investească doar în imaginea de pe stadion și să ducem acest brand la următorul nivel. Dinamo are un potențial enorm pentru că are niște suporteri minunați, cei mai frumoși și mai elevați din România. Sunt și studii făcute în acest sens.

Dinamo, experiență inedită la derby-ul cu FCSB: „Vom avea 1.000 de participanți în zona de VIP Experience”

Te ocupi și de VIP Experience. Ce pregătește Dinamo la meciul cu FCSB?

– Pe „Arcul de Triumf” era mult mai simplu să ne ocupă de acest proiect. Situația se schimbă pe Arena Națională, unde este mult mai provocator. Este un meci foarte important și cu un număr mare de spectatori. În același timp e și un spațiu mult mai mare și mai multe etaje care trebuie bibilite la centimetru ca să zic așa. Estimăm că vom avea în jur de 1.000 de participanți în zona de VIP Experience, iar în total în zona de VIP vor fi 3.000 de persoane.

Va fi o zonă delimitată unde oamenii vor avea un open bar cu mâncare și băutură, așa cum am obișinuit până acum. La parter vor fi și activări făcute de partenerii noștri de imagine. Hills o să aibă o zonă dedicată copiiilor cu foarte multe jocuri, animatori. O să mai avem cabine foto, sampling de produse, multe elemente care la Arcul de Triumf erau destul de greu de introdus.

Cât trebuie să plătească suporterii pentru VIP Experience?

– Un bilet la VIP Experience costă 390 de lei, un preț destul de accesibil credem noi pentru ceea ce primești la fața locului. Sunt bilete cu locuri premium, în cele mai bune sectoare de pe stadion. Pot câștiga diverse premii din partea partenerilor noștri, o să fie și un spectacol cu majorete. și va fi o zonă foarte vie.

Cert este că nu va fi deloc o experiență și un meci banal. Oamenii nu vin doar să se uite la meci, vor să aibă o experiență completă. Suporterii se vor putea întâlni cu legendele lui Dinamo și să facă poze cu ei și cu jucătorii care nu prind lotul, inclusiv ultimul transfer, Antonio Luna. Celelalte bilete din zona VIP costă 250 de lei și 200 de lei.

Dinamo organizează evenimente dedicate fanilor la meciurile din deplasare: „Suporterii se pot întâlni cu jucătorii”

Dinamo a organizat evenimente pentru suporteri la fiecare meci din deplasare. Vor continua?

– Am făcut la Cluj, la Iași, la Constanța și urmează să facem și la Sibiu. Vrem să facem asta mai ales acolo unde Dinamo are comunități mai mari de suporteri. Bogdan Alexu este cel care coordonează evenimentele din deplasare și îi revine mare parte din merit. Eu intervin punctual dacă este nevoie. Venim cu foarte multe produse din zona de fanshop și care este extrem de bine primită la meciurile din deplasare pentru că își pot cumpăra merch cu Dinamo. Înainte era destul de deficitară zona asta de shop și au fost ceva probleme și cu livrările. Suporterii se pot întâlni și cu jucătorii, să ia autografe pe tricouri în cadrul evenimentelor care se fac cu o zi înainte de meci.

L-am văzut pe Andrei Nicolescu extrem de implicat pe acest subiect…

– Se organizează și o conferință de presă a lui Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. Este momentul în care suporterii se pot exprima liber în fața conducerii clubului și chiar se întâmplă asta mereu. Andrei Nicolescu e foarte implicat pe acest subiect și stă acolo cu oamenii și le explică absolut orice. E ceva ce nu prea vezi prin România. Stăm cu oamenii la discuții și ne bucurăm că sunt interesați să ajute în continuare clubul.

Alexandra Grigorie a organizat o cină la care a participat întreaga echipă Dinamo: „Jucătorii au venit cu soțiile și copiii”

Poveștește-mi puțin despre White Dinner.

– Totul a pornit după o discuție la birou. Am vrut să facem o ieșire cu echipa pentru că noi suntem cu toții ca o haită de câini, foarte uniți. A venit propunerea să o organizez și am acceptat-o cu drag. Dintr-o ieșire de 15-20 de persoane am ajuns să fim într-un final 70, cu întreaga echipă, tot ce înseamnă Dinamo, staff, jucători. Ei și-au adus copiii și soțiile, ceea ce mi se pare foarte important, mai ales că sunt mulți jucători străini și sunt departe de casă și de familie.

Cum au reacționat jucătorii?

– Majoritatea nici nu se cunoșteau între ele și nu au foarte multe cunoștințe în București. A fost prima cină de acest gest și a fost ca o gură de oxigen pentru întreaga echipă. Jucătorii mi-au spus că s-au simțit foarte bine și i-a ajutat mult mai ales pe cei noi să se integreze. E clar însă că nu se face cu o floare primăvară, dar a fost un prim pas. Cu siguranță vom mai organiza acțiuni de genul. În preajma Crăciunului o să facem Red Dinner. Suntem Red & White, suntem Dinamo până la urmă și în final fiecare detaliu contează.

Cât de greu este ca Dinamo să atragă parteneri de imagine: „Am avut negocieri care au căzut în ultima clipă”

V-ați lovit de refuzuri din partea unor potențiali parteneri?

– Încă de la început și chiar și în prezent. Dar asta se întâmplă la toate cluburile. Nu e ușor să găsești parteneri. Mai ales că am venit în perioada în care bugetele erau făcute. Acum putem negocia deja pachetele pentru sezonul următor. Unele firme sunt reticente să inveastească în sport, nu neapărat la Dinamo. Unii și-ar dori să investească însă strategia la nivel global poate nu le permite investiția. Intervin uneori și motive personale.

Sunt foarte multe companii care preferă să meargă către naționala României, deși poate nici nu își permit pentru că acolo sunt alte bugete. Ar prefera să intre cu mai multe echipe sau niciuna, decât să intre cu una singură. Asta este destul de ciudat și e paradoxal din punct de vedere al unei strategii de marketing pentru că te aștepți că ei vor să investească unilateral și să meargă în mai multe direcții, să se gândească în primul rând la interesul afacerii. Am avut negocieri care au căzut în ultima clipă. Contractul era pe masă pentru a fi semnat. Sau am reușit să îi întoarcem în ultimă clipă și să parafăm înțelegerea.

Alexandra Grigorie: „O să anunțăm o nouă colaborare cu o companie”

Vin parteneri noi la Dinamo?

– Până la finalul lunii o să anunțăm oficial o nouă colaborare cu o companie care a venit către noi foarte natural. Căutam un partener dintr-o anumită zonă și Andrei Nicolescu mi-a spus că a fost contactat de competiție și că este și dinamovist. Totul a mers foarte bine și o să facem multe lucruri frumoase de acum încolo.

Contează foarte mult însă și performanța sportivă și dacă mergem în direcția asta, companiile vor veni ele către noi. Cred însă că trebuie să se schimbe și mentalitatea, pentru că deși fotbalul este considerat sportul rege în România, în continuare este considerat murdar.