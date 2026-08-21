Dinamo, tricou special pentru derby-ul cu FCSB! Cum arată echipamentul

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După o lungă perioadă de incertitudine, Dinamo a luat în această săptămână decizia finală cu privire la stadionul pe care se va disputa derby-ul cu FCSB, programat pe 5 septembrie. După ce variantele Arena Națională și Cluj Arena au căzut, s-a stabilit ca partida să se joace pe „Arcul de Triumf”. Fotbaliștii pregătiți de Nuno Campos vor purta un echipament special la acest joc, tricoul fiind prezentat în cadrul unei conferințe de presă.

Dinamo, tricou special pentru meciul cu FCSB

Colaborarea dintre suporterii lui Dinamo și conducerea clubului a dus la excluderea posibilității ca derby-ul cu FCSB să se joace la Cluj, iar pentru a marca efortul comun, clubul „roș-alb” a anunțat că va folosi un echipament special la acest joc. Este vorba despre o variantă modificată a celui de-al doilea echipament al lui Dinamo din acest sezon, pe care a fost aplicată prima siglă din istoria clubului. Tricoul ar urma să fie scos la vânzare, însă Dinamo nu a precizat oficial până în acest moment prețul sau momentul în care echipamentul va fi disponibil.

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„Pentru a sublinia acest demers inedit și foarte frumos, pentru că este născut dintr-o dorință comună de a sprijini Dinamo într-un moment dificil al suporterilor și clubului, am decis să punem în vânzare un tricou inedit de joc, cu un element inedit care să ne reamintească problemele fotbalului românesc, să comemoreze capacitatea de club și suporteri de a face față unor situații foarte, foarte dificile.

Împreună cu suporterii am ajuns la niște concluzii care par inedite, dar le considerăm că exprimă exact ce trebuie să fie acum, solidaritate și dorința de a susține clubul prin a participa la niște prețuri potențial mai mari, dar a nu fi forțat să fie așa”, a declarat Dan Gătăianțu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, care a participat la o conferință de presă alături de Alexandru Turcu, reprezentant al APCH. .

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De ce nu se va disputa derby-ul Dinamo – FCSB la Cluj

. Principalul motiv a fost reacția dură a suporterilor lui Dinamo, care nu au dorit ca meciul contra rivalei să se dispute în afara Capitalei. Astfel, oficialii „câinilor” au renunțat la această variantă, iar meciul se va juca pe „Arcul de Triumf”.

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Partida dintre Dinamo și FCSB se va disputa pe 5 septembrie, în cadrul etapei 8 din SuperLiga. Până la acel moment, „câinii” le vor mai întâlni pe U Cluj (acasă) și Corvinul (în deplasare), în timp ce gruparea „roș-albastră” va juca pe terenul lui CFR Cluj și acasă contra UTA-ei. Momentan, FCSB este pe primul loc în SuperLiga, în timp ce Dinamo e pe locul 2.