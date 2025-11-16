Sport

Dinamo, umilită de Metaloglobus! Cât s-a terminat amicalul de la Săftica

Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic înainte de reluarea campionatului. Dinamo a jucat un meci amical cu Metaloglobus și a fost învinsă la scor. Jucătorii folosiți de croat.
Alex Bodnariu
16.11.2025 | 21:05
Dinamo umilita de Metaloglobus Cat sa terminat amicalul de la Saftica
ULTIMA ORĂ
Dinamo, fără replică în amicalul cu Metaloglobus. Foto: Facebook Metaloglobus
ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic și Mihai Teja, antrenorii de la Dinamo și Metaloglobus, au profitat de pauza cauzată de meciurile echipelor naționale. Cele două echipe au jucat un meci amical la Săftica, iar „câinii roșii” au fost învinși la scor de neprezentare de nou promovata în Superliga.

Dinamo, surclasată de Metaloglobus în amicalul de la Săftica

Partida s-a jucat în baza de la Săftica, cu porțile închise. Zeljko Kopic a vrut să îi vadă la treabă pe fotbaliștii care au prins puține minute în acest sezon, însă Dinamo s-a văzut învinsă cu 0-3 de Metaloglobus, un rezultat surprinzător, chiar dacă a fost doar un meci de pregătire.

ADVERTISEMENT

„Final de amical la Săftica. A fost un antrenament util, care ne-a permis să vedem atât jucătorii cu mai puține minute la prima echipă, cât și 8 tineri jucători de la echipa secundă”, au scris cei de la Dinamo pe rețelele de socializare.

Zeljko Kopic a testat tot lotul în amicalul cu Metaloglobus

Antrenorul croat al celor de la Dinamo a schimbat total echipa în repriza a doua și i-a aruncat în luptă pe mai mulți jucători tineri de perspectivă, pentru a-i acomoda cu nivelul de joc din Superliga României.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Prima repriză: Roșca, Ikoko, Toader, Boateng, Opruț, Mărginean, Cîrjan, Gnahore, Soro, Karamoko, Armstrong.

ADVERTISEMENT
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la...
Digisport.ro
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO

A doua repriză: Epassy, Tabuncic, Udosen, Năstase, Bordușanu, Milanov, N’giuwu (Tarbu), Bărbulescu, Savu, Pop, Marinescu.

Dinamo va juca în deplasare weekendul următor cu echipa revelație din acest sezon, FC Botoșani, în timp ce Metaloglobus va primi vizita celor de la FC Hermannstadt pe stadionul din Clinceni.

ADVERTISEMENT
Un fotbalist a fost operat de urgență! Medicii au fost nevoiți să scoată...
Fanatik
Un fotbalist a fost operat de urgență! Medicii au fost nevoiți să scoată o cheie de mașină din capul său
Real Madrid și Liverpool pregătesc schimbul anului în fotbal! Totul a fost anunțat de spanioli
Fanatik
Real Madrid și Liverpool pregătesc schimbul anului în fotbal! Totul a fost anunțat de spanioli
Dezastru național în Ungaria după ce s-a ratat barajul la Campionatul Mondial 2026:...
Fanatik
Dezastru național în Ungaria după ce s-a ratat barajul la Campionatul Mondial 2026: „Visele noastre s-au spulberat!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine...
iamsport.ro
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine să nu îl mai vedem! E greu de acceptat, ustură tare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!