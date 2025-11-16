Dinamo, umilită de Metaloglobus! Cât s-a terminat amicalul de la Săftica

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic și Mihai Teja, antrenorii de la Dinamo și Metaloglobus, au profitat de pauza cauzată de meciurile echipelor naționale. Cele două echipe au jucat un meci amical la Săftica, iar „câinii roșii” au fost învinși la scor de neprezentare de nou promovata în Superliga.

Dinamo, surclasată de Metaloglobus în amicalul de la Săftica

Partida s-a jucat în baza de la Săftica, cu porțile închise. Zeljko Kopic a vrut să îi vadă la treabă pe fotbaliștii care au prins puține minute în acest sezon, însă Dinamo s-a văzut învinsă cu 0-3 de Metaloglobus, un rezultat surprinzător, chiar dacă a fost doar un meci de pregătire.

„Final de amical la Săftica. A fost un antrenament util, care ne-a permis să vedem atât jucătorii cu mai puține minute la prima echipă, cât și 8 tineri jucători de la echipa secundă”, au scris cei de la Dinamo pe rețelele de socializare.

Zeljko Kopic a testat tot lotul în amicalul cu Metaloglobus

a schimbat total echipa în repriza a doua și i-a aruncat în luptă pe mai mulți jucători tineri de perspectivă, pentru a-i acomoda cu nivelul de joc din Superliga României.

Prima repriză: Roșca, Ikoko, Toader, Boateng, Opruț, Mărginean, Cîrjan, Gnahore, Soro, Karamoko, Armstrong.

A doua repriză: Epassy, Tabuncic, Udosen, Năstase, Bordușanu, Milanov, N’giuwu (Tarbu), Bărbulescu, Savu, Pop, Marinescu.

Dinamo va juca în deplasare weekendul următor c i, în timp ce Metaloglobus va primi vizita celor de la FC Hermannstadt pe stadionul din Clinceni.