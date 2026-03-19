Dinamo – Universitatea Craiova, live video în etapa a 2-a din play-off-ul SuperLigii. Reușesc „câinii” să provoace o nouă dezamăgire oltenilor?

Capul de afiș al etapei cu numărul 2 din play-off-ul SuperLigii este reprezentat de duelul Dinamo – Universitatea Craiova. Derby-ul se anunță unul incendiar, ambele formații căutând să se impună după eșecurile suferite în prima rundă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Dinamo și Universitatea Craiova au mai dat piept în această stagiune de două ori, în sezonul regulat. Duelurile precedente au fost încheiate de fiecare dată la egalitate (2-2, respectiv 1-1). Ambele formații vin după eșecuri în prima rundă.

(scor 2-3), în timp ce (scor 0-1). Astfel, acest meci devine crucial pentru ambele formații dacă vor să își continue șansele de îndeplinire al obiectivelor pe care le au. Rămâne de văzut cine se va impune pe Arena Națională joi, 19 martie, de la 20:30.

Cine va arbitra meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova din etapa 2 din play-off

CCA a decis ca acest meci să fie oficiat de către Horațiu Feșnic. „Centralul” va fi ajutat de asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei. Florin Andrei va fi responsabil în camera VAR, ajutat de către Romică Bîrdeș. Robert Avram va fi arbitru de rezervă, iar Eduard Dumitrescu va avea rolul de observator.

Cine transmite la TV Dinamo – Universitatea Craiova din a doua etapă a play-off-ului

Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Iată programul complet al rundei de play-off:

Joi, 19 martie

Ora 20:30: Dinamo – Universitatea Craiova

Vineri, 20 martie

Ora 21:45: CFR Cluj – Rapid

Sâmbătă, 21 martie

Ora 20:30: FC Argeş – Universitatea Cluj

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, U Craiova s-a impus de două ori în fața lui Dinamo, în timp ce restul partidelor s-au încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 dueluri din SuperLiga între cele două:

Dinamo – U Craiova 1-1 (9 februarie 2026)

U Craiova – Dinamo 2-2 (26 septembrie 2025)

U Craiova – Dinamo 2-1 (24 mai 2025)

Dinamo – U Craiova 0-2 (21 aprilie 2025)

U Craiova – Dinamo 1-1 (19 ianuarie 2025)

Cotele la pariuri pentru duelul Rapid – Dinamo

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe Dinamo, care are o cotă la victorie de 2.65. Un succes al rivalilor are o cotă de 2.72, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.35. Variantele precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.97, respectiv 1.41.

