Dinamo – Universitatea Craiova, live video în etapa a 2-a din play-off-ul SuperLigii. Reușesc „câinii” să provoace o nouă dezamăgire oltenilor?

Capul de afiș al etapei cu numărul 2 din play-off-ul SuperLigii este reprezentat de duelul Dinamo – Universitatea Craiova. Derby-ul se anunță unul incendiar, ambele formații căutând să se impună după eșecurile suferite în prima rundă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Dinamo și Universitatea Craiova au mai dat piept în această stagiune de două ori, în sezonul regulat. Duelurile precedente au fost încheiate de fiecare dată la egalitate (2-2, respectiv 1-1). Ambele formații vin după eșecuri în prima rundă.
„Câinii” au cedat dramatic în derby-ul din deplasare cu Rapid (scor 2-3), în timp ce oltenii au pierdut pe teren propriu în fața revelației FC Argeș (scor 0-1). Astfel, acest meci devine crucial pentru ambele formații dacă vor să își continue șansele de îndeplinire al obiectivelor pe care le au. Rămâne de văzut cine se va impune pe Arena Națională joi, 19 martie, de la 20:30.
CCA a decis ca acest meci să fie oficiat de către Horațiu Feșnic. „Centralul” va fi ajutat de asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei. Florin Andrei va fi responsabil în camera VAR, ajutat de către Romică Bîrdeș. Robert Avram va fi arbitru de rezervă, iar Eduard Dumitrescu va avea rolul de observator.
Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Iată programul complet al rundei de play-off:
Joi, 19 martie
Vineri, 20 martie
Sâmbătă, 21 martie
În ultimele 5 meciuri directe din campionat, U Craiova s-a impus de două ori în fața lui Dinamo, în timp ce restul partidelor s-au încheiat la egalitate. Iată scorurile ultimelor 5 dueluri din SuperLiga între cele două:
Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe Dinamo, care are o cotă la victorie de 2.65. Un succes al rivalilor are o cotă de 2.72, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 3.35. Variantele precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.97, respectiv 1.41.
