Dinamo – Universitatea Craiova, live video în semifinalele Cupei României Betano. Singurul trofeu pe care „câinii” îl mai pot câștiga contra eventului râvnit de olteni

Faza semifinalelor din Cupa României Betano vine cu un meci extrem de interesant între Dinamo și Universitatea Craiova, cele două echipe rivale care se află împreună și în play-off-ul campionatului. Ambele formații vor un loc în finala competiției, al cărei trofeu garantează participarea în preliminariile Europa League. Pentru „Câini”, acesta este singurul mare obiectiv pentru care mai luptă în acest sezon, în timp ce oltenii pot realiza eventul. Rămâne de văzut cine va oferi surpriza în această confruntare. Rămâi pe site-ul nostru pentru toate detaliile.

După urmează acum , care va avea loc marți, 21 aprilie, respectiv joi, 23 aprilie. FC Argeș, Universitatea Cluj, Dinamo și Universitatea Craiova sunt echipele care luptă în acest an să ajungă în marea finală, programată pe 13 mai, la Sibiu. Dintre toate formațiile numite, chiar echipa din „Ștefan cel Mare” este cea mai titrată, având 18 astfel de trofee în palmares, în timp de trupa din Bănie, pregătită de Filipe Coelho, are 7 altfel de trofee.

Dinamo reușea să pună mâna ultima dată pe Cupa României în urmă cu mai bine de un deceniu. Se întâmpla în 2012, când învingea rivala Rapid cu scorul de 1-0. Universitatea Craiova a cunoscut un asemenea triumf ceva mai recent. Oltenii au câștigat ultima Cupă în 2021, când câștigau la Ploiești cu 3-2 în fața Astrei.

Meciurile din Cupa României Betano, semifinale – detalii și scoruri finale

Așadar, Cupa României Betano are parte de ultimele bătălii înaintea finalei. . Iată programul complet:

Marți, 21 aprilie

Ora 19:30: FC Argeș – U Cluj (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Joi, 23 aprilie

Ora 20:30: Dinamo – U Craiova (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Cine transmite la TV Cupa României Betano

Toate meciurile din Cupa României Betano, inclusiv cele două programate în semifinalele competiției, se văd la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cele două posturi de televiziune au transmis partide încă din faza grupelor.

Cum poți să vezi online sferturile Cupei. Cum vizionează românii din diaspora

Totodată cele două partide pot fi văzute și online, prin intermediul platformelor de streaming ale furnizorilor de internet. Iată care sunt variantele disponibile:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Cote pariuri pentru Dinamo – Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României Betano

Casele de pariuri oferă cote identice pentru ambele formații înaintea meciului. Victoria lui Dinamo, dar și a Universității Craiova, au cota de 2.75. O remiză în timpul regulamentar a primit cota de 3.20. Golurile au și ele cote interesante: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.88, „peste 1.5 goluri” – cotă 1.38.

Când și unde se joacă finala Cupei României Betano

Finala Cupei României Betano din acest sezon se va juca pe data de 13 mai pe Stadionul Municipal din Sibiu. Până acum, „casa” celor de la Hermannstadt a mai găzduit edițiile din 2023 (Sepsi – U Cluj 0-0, 5-4 d.p.) și 2024 (Corvinul – Oțelul 2-2, 3-2 d.p.).