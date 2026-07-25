Dinamo – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Dinamo – Universitatea Craiova este, fără doar și poate, derby-ul etapei cu numărul 2 din SuperLiga. Cele două se vor înfrunta sâmbătă, 25 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul „Arcul de Triumf”. Oltenii, campionii sezonului precedent, au obținut o victorie categorică contra arădenilor de la UTA în prima etapă, scor 4-0. În schimb, Dinamo e pe zero la puncte, după ce a pierdut la Petrolul.

Dinamo – Universitatea Craiova în etapa 2 de SuperLiga

Toate informațiile-cheie despre Dinamo – U Craiova sunt pe , în secțiunea OPTA de mai jos. De altfel, toate partidele din SuperLiga beneficiază de suportul datelor OPTA, de la rezumatul meciului, la clasamentul în timp real, de la statisticile jucătorilor și comentariul live la formațiile de joc și schimbările efectuate de cei doi antrenori.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 2 Dinamo 2026-07-25T17:30:00Z Univ. Craiova

Clasament SuperLiga etapa a 2-a, înainte şi după Dinamo – Universitatea Craiova

Clasamentul SuperLigii se actualizează automat în secțiunea următoare. Aici poți vedea toate schimbările de poziție, cum arată lupta la primele locuri, dar și echipele care se înscriu devreme în lupta pentru evitarea retrogradării.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Oțelul 2 1 1 0 4-3 4 2 ▲ Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3 3 ▲ Corvinul 1 1 0 0 3-0 3 4 ▲ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 5 ▲ U Cluj 1 1 0 0 2-1 3 6 ▲ Rapid 1 1 0 0 1-0 3 7 ▲ Petrolul 2 1 0 1 1-1 3 8 ▼ FC Argeș 2 1 0 1 1-2 3 9 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 10 ▲ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 11 ▲ UTA 2 0 1 1 2-6 1 12 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 13 ▼ Farul 1 0 0 1 1-2 0 14 ▼ Dinamo 1 0 0 1 0-1 0 15 ▼ Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0 16 ▼ Csikszereda 1 0 0 1 0-3 0

Statistici OPTA pentru pariuri Dinamo – Universitatea Craiova: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Un instrument de mare ajutor pentru amatorii de date statistice, dar și de pariuri sportive, se regăsește mai jos. Informațiile esențiale despre evoluția fiecărui jucător în parte, șuturi, faulturi, cartonașe, intervenții ale portarilor sunt cuprinse aici.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Dinamo – Universitatea Craiova LIVE VIDEO comentariul în timp real

Iar dacă nu ai timp să urmărești partida la tv sau online, rămâi pe , unde ai comentariul detaliat al meciului Dinamo – U Craiova din etapa 2 de SuperLiga. Fazele cu adevărat importante vor fi evidențiate, ca să poți parcurge rapid întregul meci. Dacă vrei să știi mai multe, ai și evenimentele minore, fază cu fază, ba chiar minut cu minut.

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Echipele de start şi schimbări la Dinamo – Universitatea Craiova

Nu rata nici echipele de start din Dinamo – Universitatea Craiova. Ele vor fi afișate mai jos imediat ce sunt oficiale. În plus, tot în această secțiune vei avea rezumatul evoluției partidei marcat grafic cu simboluri pentru goluri, cartonașe și schimbările jucătorilor.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri Dinamo – Universitatea Craiova

Partida dintre Dinamo și U Craiova se anunță, cel puțin din punct de vedere al cotelor la pariuri, foarte echilibrată. Victoria gazdelor e cotată la 2,77, a oaspeților la 2,62, iar remiza la 3,35. Anul trecut, ambele meciuri directe din sezonul regular s-au terminat la egalitate, 2-2 la Craiova și 1-1 la București. În play-off, oltenii au câștigat de fiecare dată, 1-0 în deplasare și 2-1 acasă. Iar în semifinala de Cupa României, tot Universitatea Craiova a avut câștig de cauză, după 0-0 în 90 de minute, 1-1 în 120 de minute și 4-1 la lovituri de departajare.

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE în SuperLiga, etapa 2

Dinamo pornește de la zero și în etapa 2 din SuperLiga, ba chiar de la -1 când vine vorba de golaveraj. , dar au ratat din toate pozițiile. Când nu a apărat Zima, s-a opus bara! Singurul gol al meciului a fost marcat de Martins de la 11 metri în minutul 39.

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. Arădenii au rezistat până în minutul 62, când Teles a deschis scorul. Totul s-a năruit pe final, oltenii marcând de trei ori după minutul 87. Și pentru ca dezastrul să fie complet, Alomerovic a înscris în propria poartă pentru 0-4, un autogol similar celui al lui Bănel Nicoliță pe Santiago Bernabeu.

La ce oră se joacă Dinamo – Universitatea Craiova și cine transmite la TV

Dinamo – U Craiova, din etapa 2 de SuperLiga, se joacă sâmbătă, 25 iulie, începând cu ora 20:30. Partida va fi transmisă la tv pe deja obișnuitele canale Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Dar și online, live stream, pe platformele care difuzează cele două posturi tv.

Urmărește în timp real Dinamo – Universitatea Craiova, live text pe

Nu rata niciun moment al derby-ului din București! Urmărește pe echipele oficiale, golurile, schimbările, cartonașele și toate fazele importante, actualizate în timp real. Rămâi pe site și după fluierul final pentru reacții la cald, declarațiile antrenorilor și ale jucătorilor.

Ce urmează pentru Dinamo și Universitatea Craiova

Pentru Dinamo, după meciul cu U Craiova, urmează partidele cu Oțelul (deplasare), FC Voluntari (acasă) și derby-ul cu Rapid (deplasare) din etapa cu numărul 5.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova se pregătește de returul cu dar soarta calificării poate fi întoarsă pe „Ion Oblemenco”. Apoi, în etapa 3, oltenii primesc vizita Petrolului. Iar după meciul de campionat, pe 4,5 sau 6 august, funcție de deznodământul „dublei” cu Levski, U Craiova va juca în turul 3 preliminar fie de Champions, fie de Europa League.