Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamo, Universitatea Craiova sau Rapid? Cine ia titlul în SuperLiga: „Ei au un plus” / „Eu o văd și pe FCSB acolo”

Tibi Cocora
19.10.2026 | 18:05
Dinamo Universitatea Craiova sau Rapid Cine ia titlul in SuperLiga Ei au un plus Eu o vad si pe FCSB acolo
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid se luptă pentru titlul din SuperLiga. Foto: Colaj Fanatik.
Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid se luptă pentru titlul din SuperLiga. Vivi Răchită, Cristi Balaj, Eugen Trică și Eugen Neagoe și-au spus părerea.
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Cine va câștiga titlul în SuperLiga este una dintre întrebările care se conturează tot mai clar pe măsură ce campionatul avansează, iar specialiștii invitați la FANATIK SUPERLIGA au analizat șansele principalelor candidate. Universitatea Craiova a primit aprecieri pentru valoarea și echilibrul lotului, Dinamo a fost remarcată pentru relațiile de joc, iar Rapid a atras atenția prin capacitatea de a obține victorii pe finalurile de meci. În ecuație poate intra și FCSB, potrivit lui Eugen Trică.

Vivi Răchită merge pe mâna Universității Craiova în lupta pentru titlu

Vivi Răchită a explicat că își menține încrederea în Universitatea Craiova, pe care o consideră una dintre principalele candidate la câștigarea campionatului. Fostul fotbalist a remarcat investițiile făcute de club și profunzimea lotului, argumente care, în opinia sa, pot face diferența în lupta pentru primul loc.

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„Dacă îi face diseară finul vreo nefăcută lui Gigi și face vreun meci egal… Eu am zis de la început că merg tot pe mâna Craiovei. Aseară a jucat cu jumătate de echipă oficială și a dominat copios Farul. Am văzut că are un lot extraordinar și am zis că Universitatea Craiova a investit foarte bine și că din nou sunt principalii candidați la câștigarea campionatului”, a spus Vivi Răchită.

Deși Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid sunt printre formațiile despre care s-a discutat cel mai mult în analiza luptei pentru titlu, Eugen Trică nu exclude FCSB din această ecuație. Acesta este convins că formația roș-albastră poate reveni în lupta pentru primul loc până la finalul sezonului: „O să fie foarte interesant până la final. Eu zic că și FCSB-ul va fi acolo. Sunt ferm convins”, a declarat Eugen Trică.

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Cristi Balaj explică avantajele Craiovei, ale lui Dinamo și ale Rapidului

Cristi Balaj a analizat diferitele atuuri ale celor trei formații care au atras atenția în lupta pentru titlu. În opinia sa, Universitatea Craiova are un avantaj prin modul în care și-a construit lotul și prin posibilitatea de a gestiona participarea în mai multe competiții. Dinamo se bazează pe relațiile de joc, în timp ce Rapid a demonstrat că poate obține rezultate chiar și în ultimele minute ale partidelor.

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„Dinamo, Rapid și Craiova sunt trei cluburi care fac lucrurile corect. Un plus pentru Craiova în etapa asta, pentru că a făcut modificări în lot și și-au permis să gestioneze situația și pentru Europa. Au competiția internațională unde sunt obligați să introducă cei mai în formă jucători. Dinamo, care nu neapărat că ar avea jucători care sclipesc, au jucători cu relații de joc și se vede că se antrenează. Rapid a crescut și, dacă are rezultate, cred că i se datorează și antrenorului”, a spus Cristi Balaj.

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Fostul oficial a evidențiat și obiceiul Rapidului de a decide meciurile în ultimele minute, dar a avertizat că acest lucru nu poate funcționa la nesfârșit: „Acum iar a câștigat partida după minutul 80, iar faptul că ei câștigă meciurile în ultimele minute este un mod periculos de a trăi. Până acum le-a ieșit, dar poate să vină și momentul în care meciul să nu fie așa cum își doresc”, a mai spus Balaj.

Eugen Neagoe explică de ce Universitatea Craiova este favorită în lupta la titlu în SuperLiga

Eugen Neagoe a mers și mai departe și a indicat-o direct pe Universitatea Craiova drept principala favorită la câștigarea campionatului. Antrenorul a pus accent pe valoarea lotului, echilibrul dintre compartimente și soluțiile pe care stafful tehnic le are la dispoziție pentru fiecare poziție.

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În opinia sa, inclusiv concurența dintre portari și capacitatea echipei de a acoperi absențele unor titulari sunt argumente importante pentru olteni. Neagoe a amintit și accidentarea lui Adi Rus, despre care se spunea că ar reprezenta o pierdere majoră, însă a apreciat că echipa a reușit să gestioneze situația fără ca diferența să fie foarte vizibilă.

„Din punctul meu de vedere, Craiova este favorită la titlu, cu toată presiunea venită de la Dinamo și Rapid. Mai este mult de jucat, dar eu o văd pe Craiova principala favorită. Lotul este foarte valoros, echilibrat, banca este destul de lungă. Orice jucător poate evolua încă din primul minut, chiar și la portari. Popescu e într-o formă bună, cu joc de picior pe măsură, deci oricine joacă nu se simte diferența. Ne aducem aminte de accidentarea lui Rus. Erau voci că s-a accidentat cel mai bun fundaș central, dar uită că nu s-a cunoscut prea mult, chiar dacă Adi Rus e jucător de națională”, a declarat Eugen Neagoe.

Dinamo, Universitatea Craiova sau Rapid? Cine ia titlul în SuperLiga

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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