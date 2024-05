Dinamo – UTA este sold-out. Fanii dinamoviști vor umple ”Arcul de Triumf” pentru salvarea echipei de la retrogradare

Dinamo joacă duminică, 12 mai, în fața propriilor suporteri ultima șansă de a rămâne în SuperLiga. Fanii alb-roșii au cumpărat toate biletele, astfel că stadionul Arcul de Triumf, care are o capacitate de 7.500 de locuri, va fi plin până la refuz.

Dinamo – UTA este sold-out. Meci decisiv pentru salvarea ”câinilor” de la retrogradare

Formația din Ștefan cel Mare este pe loc direct retrogradabil, cu 22 de puncte, la egalitate cu ultima clasată, FCU Craiova, și doar victoria cu UTA lui Mircea Rednic o mai poate ajuta să prindă măcar barajul de menținere/promovare.

E ultima etapă din play-out, iar dinamoviștii nu mai sunt la mâna lor. Depind și de jocul rezultatelor celorlalte contracandidate. Printr-o minune, Dinamo se poate salva și direct. Pe lângă victoria lor, alb-roșiii au nevoie să se îndeplinească alte patru condiții: Poli Iași, FC Voluntari și FC Botoșani să piardă, cu Petrolul, cu U Cluj, respectiv cu Oțelul, iar FCU Craiova să nu câștige cu Hermannstadt.

Promisiunea acționarilor lui Dinamo: ”Proiectul nu se oprește în funcție de niște rezultate sportive”

Fanii dinamoviști speră ca echipa lor favorită să evite in-extremis a doua retrogradare din ultimii trei ani, după . Biletele la meciul cu UTA au costat 35 de lei la PCH, 50 de lei la tribuna a II-a și 60 de lei – 90 de lei la tribuna I.

Administratorul special, Andrei Nicolescu, contestat dur de suporteri, a dat asigurări că indiferent de ce se va întâmpla la finalul sezonului, Dinamo va merge mai departe.

”Ce trebuie să știe toți fanii dinamoviști e că proiectul la care ne-am angajat anul trecut e unul de durată. E unul care nu se oprește în funcție de niște rezultate sportive. La momentul ăsta, toți acționarii sunt asumați pentru continuarea proiectului orice s-ar întâmpla. Ăsta este mesajul pe care-l putem transmite acum.

Suntem foarte concentrați să terminăm foarte bine, cu o victorie neapărat duminică. Vrem să fructificăm aceste șanse minime de a ne salva. Mai departe, dacă se îndeplinesc și alte condiții… Vom vedea. Jucătorii au înțeles că e foarte important indiferent de ce se va întâmpla să iasă cu capul sus în fața suporterilor”, a declarat Andrei Nicolescu pentru PRO TV și .

Mircea Rednic n-are milă de Dinamo: ”Nu contează că sunt dinamovist”

UTA a câștigat deja play-out-ul, dar : ”La Dinamo nu a mers. A fost și vina mea pentru că am ales cu sufletul. Sunt profesionist. Să vă ajutați voi dacă nu ați vrut să mă susțineți!

Nu contează că sunt dinamovist. Am bătut Craiova, am bătut Botoșani, am bătut Voluntari, am bătut Iași. Să mai facă și ei (n.r. – Dinamo). Eu mi-am făcut datoria cu vârf și îndesat.

Eu acum sunt antrenor la UTA. Aici lumea mă iubește. Aici cariera mea a renăscut, că la un moment dat o luase în jos. Și e vina celor de la Dinamo că nu au mers pe mâna mea.

Au venit cu mari specialiști, în frunte cu administratorul șef (n.r. – Răzvan Zăvăleanu). Care stă bine mersi acolo de patru ani și doar ia salariul. Eu sunt profesionist. Mai mult de atât ce să facă? Ajutați-vă voi! N-ați vrut să mă susțineți, să fiți sănătoși!”.

Programul meciurilor cu implicații în zona retrogradării

Toate meciurile din etapa a 9-a a play-out-ului, cu implicații în zona retrogradării se dispută duminică, 12 mai, de la ora 21:30:

Dinamo – UTA

Oțelul – FC Botoșani

FC Voluntari – U Cluj

FCU Craiova – Hermannstadt